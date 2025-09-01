Môže sa voliť do Poslaneckej snemovne ČR zo zahraničia?

Kde sa dá voliť?
Českí občania môžu voliť na zastupiteľských úradoch, ako sú veľvyslanectvá a generálne konzuláty, v krajine, kde sa zdržiavajú. Zoznam miest, kde sa voľby konajú, zverejňuje Ministerstvo zahraničných vecí Českej republiky. Česi môžu v tomto roku prvý raz voliť zo zahraničia aj korešpondenčne. Zákon myslel aj na kratšie pobyty, ako v prípade študentov, ktorí odišli do zahraničí iba na jeden semester.
V zahraničí žije podľa odhadov približne 600 000 českých občanov. V minulosti ich volilo maximálne 23 000, možnosť korešpondenčnej voľby má šancu tento počet výrazne zvýšiť.
Kto môže voliť v zahraničí?
Voliť môžu všetci občania, ktorí spĺňajú podmienky pre účasť vo voľbách, teda sú plnoletí a nemajú obmedzené volebné právo. Je dôležité, aby boli zapísaní v zozname voličov v zahraničí.
Ako sa volič zapíše do zoznamu?
Aby sa volič mohol zúčastniť na voľbách zo zahraničia, musí sa najskôr zapísať do špeciálneho zoznamu voličov na príslušnom zastupiteľskom úrade. To sa dá urobiť buď osobne, alebo poštou. Volič musí predložiť platný občiansky preukaz alebo cestovný pas. Ak sa už raz zapísal a jeho údaje sa nezmenili, pri ďalších voľbách už zápis opakovať nemusí.
Voliť v zahraničí je možné aj s voličským preukazom, o ktorý požiada na svojom obecnom úrade v Českej republike. S týmto preukazom potom môže voliť na akomkoľvek zastupiteľskom úrade v zahraničí. Hlasovanie na zastupiteľských úradoch prebieha v dňoch stanovených pre voľby v ČR, no čas sa môže líšiť v závislosti od časového pásma. Výsledky hlasovania zo zahraničia sa potom pripočítajú k výsledkom v Českej republike.