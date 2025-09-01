Pravda Správy Svet Stručná história volieb do Poslaneckej snemovne ČR

Stručná história volieb do Poslaneckej snemovne ČR

Po vzniku samostatnej Českej republiky v roku 1993 sa voľby do Poslaneckej snemovne stali kľúčovým prvkom jej politického systému.

01.09.2025 16:05
Thunovský palác, Poslanecká snemovňa, Česko Foto:
Thunovský palác je pamiatka a budova, kde zasadá Poslanecká snemovňa Parlamentu Českej republiky.
Prvá Poslanecká snemovňa vznikla transformáciou Českej národnej rady, zvolenej ešte v roku 1992, a jej prvé riadne voľby sa konali v roku 1996. Odvtedy sa konajú každé štyri roky.

Významné voľby a ich dopad

  • 1996: Tieto voľby boli prvé svojho druhu v samostatnej Českej republike. Hoci ich vyhrala ODS na čele s Václavom Klausom, jej koalícia stratila väčšinu. To viedlo k vzniku menšinovej vlády, ktorá sa udržala len vďaka tzv. opozičnej zmluve so sociálnymi demokratmi (ČSSD).
  • 1998: Nasledujúce voľby potvrdili polarizáciu politickej scény a viedli k spomínanej opozičnej zmluve. Víťaz volieb ČSSD a ODS si navzájom garantovali podporu a podelili sa o moc, čo síce stabilizovalo politické prostredie, ale v očiach verejnosti to bolo vnímané ako netransparentný krok. ČSSD vyhrala voľby aj v roku 2002, o štyri roky neskôr zase dominovala ODS.
  • 2010: Tieto voľby priniesli veľké zmeny a nástup nových politických subjektov, ako sú TOP 09 a Veci verejné. Tradičné strany, ako ODS a ČSSD, utrpeli výrazné straty. Vytvorila sa pravicová stredová koalícia, ktorá sa však neskôr rozpadla.
  • 2013: Po páde Nečasovej vlády sa konali predčasné voľby. Priniesli raketový vzostup hnutia ANO, skončilo druhé za ČSSD a okamžite sa stalo jednou z hlavných politických síl a postupne dominovalo na českej scéne. Vyhralo voľby v roku 2017 a premiérom sa na štyri roky stal Andrej Babiš.
  • 2021: Doteraz posledné voľby boli mimoriadne tesné a prelomové. Tesným víťazom sa stala koalícia SPOLU, ktorá s koalíciou Pirátov a Starostov získala väčšinu. Prvýkrát v histórii samostatnej Českej republiky sa do snemovne nedostali sociálni demokrati a komunisti. Premiérom bol Petr Fiala.
Výsledky volieb do Poslaneckej snemovne ČR 2021
Strana Percentuálny zisk Počet mandátov
SPOLU – ODS, KDU-ČSL, TOP 09 27,79 % 71
ANO 2011 27,12 % 72
PIRÁTI a STAROSTOVÉ 15,62 % 37
Svoboda a přímá demokracie (SPD) 9,56 % 20
PŘÍSAHA – občanské hnutí Roberta Šlachty 4,68 % 0
Česká strana sociálně demokratická 4,65 % 0
Komunistická strana Čech a Moravy 3,6 % 0
Trikolora Svobodní Soukromníci 2,76 % 0
VOLNÝ blok 1,33 % 0
Strana zelených 0,99 % 0
Otevřeme Česko normálnímu životu 0,4 % 0
Švýcarská demokracie 0,31 % 0
Moravané 0,26 % 0
Aliance pro budoucnost 0,21 % 0
Koruna Česká 0,16 % 0
Hnutí Prameny 0,15 % 0
Urza.cz 0,12 % 0
ALIANCIA NÁRODNÍCH SIL 0,09 % 0
SENIOŘI 21 0,06 % 0
Moravské zemské hnutí 0,03 % 0
Levice 0,01 % 0
Volte Pravý Blok 0,01 % 0

História volieb v Česku ukazuje, že volebná scéna je dynamická a neustále sa vyvíja. Od stabilného dvojblokového systému prešla k fragmentovanej scéne s nástupom nových hnutí, a v posledných voľbách k návratu silných predvolebných koalícií.

