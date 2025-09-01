Stručná história volieb do Poslaneckej snemovne ČR

Prvá Poslanecká snemovňa vznikla transformáciou Českej národnej rady, zvolenej ešte v roku 1992, a jej prvé riadne voľby sa konali v roku 1996. Odvtedy sa konajú každé štyri roky.
Významné voľby a ich dopad
- 1996: Tieto voľby boli prvé svojho druhu v samostatnej Českej republike. Hoci ich vyhrala ODS na čele s Václavom Klausom, jej koalícia stratila väčšinu. To viedlo k vzniku menšinovej vlády, ktorá sa udržala len vďaka tzv. opozičnej zmluve so sociálnymi demokratmi (ČSSD).
- 1998: Nasledujúce voľby potvrdili polarizáciu politickej scény a viedli k spomínanej opozičnej zmluve. Víťaz volieb ČSSD a ODS si navzájom garantovali podporu a podelili sa o moc, čo síce stabilizovalo politické prostredie, ale v očiach verejnosti to bolo vnímané ako netransparentný krok. ČSSD vyhrala voľby aj v roku 2002, o štyri roky neskôr zase dominovala ODS.
- 2010: Tieto voľby priniesli veľké zmeny a nástup nových politických subjektov, ako sú TOP 09 a Veci verejné. Tradičné strany, ako ODS a ČSSD, utrpeli výrazné straty. Vytvorila sa pravicová stredová koalícia, ktorá sa však neskôr rozpadla.
- 2013: Po páde Nečasovej vlády sa konali predčasné voľby. Priniesli raketový vzostup hnutia ANO, skončilo druhé za ČSSD a okamžite sa stalo jednou z hlavných politických síl a postupne dominovalo na českej scéne. Vyhralo voľby v roku 2017 a premiérom sa na štyri roky stal Andrej Babiš.
- 2021: Doteraz posledné voľby boli mimoriadne tesné a prelomové. Tesným víťazom sa stala koalícia SPOLU, ktorá s koalíciou Pirátov a Starostov získala väčšinu. Prvýkrát v histórii samostatnej Českej republiky sa do snemovne nedostali sociálni demokrati a komunisti. Premiérom bol Petr Fiala.
|Výsledky volieb do Poslaneckej snemovne ČR 2021
|Strana
|Percentuálny zisk
|Počet mandátov
|SPOLU – ODS, KDU-ČSL, TOP 09
|27,79 %
|71
|ANO 2011
|27,12 %
|72
|PIRÁTI a STAROSTOVÉ
|15,62 %
|37
|Svoboda a přímá demokracie (SPD)
|9,56 %
|20
|PŘÍSAHA – občanské hnutí Roberta Šlachty
|4,68 %
|0
|Česká strana sociálně demokratická
|4,65 %
|0
|Komunistická strana Čech a Moravy
|3,6 %
|0
|Trikolora Svobodní Soukromníci
|2,76 %
|0
|VOLNÝ blok
|1,33 %
|0
|Strana zelených
|0,99 %
|0
|Otevřeme Česko normálnímu životu
|0,4 %
|0
|Švýcarská demokracie
|0,31 %
|0
|Moravané
|0,26 %
|0
|Aliance pro budoucnost
|0,21 %
|0
|Koruna Česká
|0,16 %
|0
|Hnutí Prameny
|0,15 %
|0
|Urza.cz
|0,12 %
|0
|ALIANCIA NÁRODNÍCH SIL
|0,09 %
|0
|SENIOŘI 21
|0,06 %
|0
|Moravské zemské hnutí
|0,03 %
|0
|Levice
|0,01 %
|0
|Volte Pravý Blok
|0,01 %
|0
História volieb v Česku ukazuje, že volebná scéna je dynamická a neustále sa vyvíja. Od stabilného dvojblokového systému prešla k fragmentovanej scéne s nástupom nových hnutí, a v posledných voľbách k návratu silných predvolebných koalícií.