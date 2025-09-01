Babiša na stretnutí s voličmi jeden z občanov trafil barlou do hlavy

„Áno, môžem potvrdiť, že pán predseda bol napadnutý jedným z občanov barlou. Muž ho udrel do hlavy,“ citoval server Juchelku. Babiš potom podľa jeho slov odišiel do nemocnice, ale zatiaľ nevie, v akom je stave, pretože on v naplánovanom predvolebnom turné pokračoval na ďalšie miesta. „V akom je zdravotnom stave, budeme ešte len zisťovať, zatiaľ tieto informácie nemám,“ dodal. Útok neskôr potvrdil aj hovorca hnutia Martin Vodička. Podľa neho však Babiša niekto udrel kovovým predmetom.
Na incident už reagoval minister vnútra a predseda hnutia Starostovia a nezávislí (STAN) Vít Rakušan, ktorý násilie v akejkoľvek forme označil za neprijateľné. „Dnešný útok na Andreja Babiša jednoznačne odsudzujem. Lepšiu budúcnosť pre našu krajinu hľadajme v stretoch argumentov a ideí, nie vo fyzickom násilí,“ napísal na sieti X Rakušan. Verí, že polícia incident rýchlo vyšetrí.
Konanie neznámeho muža odsúdil aj minister poľnohospodárstva a predseda KDU-ČSL Marek Výborný. „Ak s niekým nesúhlasíte, hlasujte podľa toho vo voľbách. Prajem Andrejovi Babišovi, aby bol v poriadku,“ dodal.
Podľa prvého podpredsedu hnutia Karla Havlíčka je útok jedným z dôsledkov nenávistnej kampane, ktorú podľa jeho slov vedie koalícia SPOLU, Piráti a v posledných dňoch aj hnutie STAN. „Teraz to skončilo úderom do hlavy, nabudúce to môže byť horšie. Kampaň založili na vyvolávaní strachu a nenávisti. Varovali sme, že to môže skončiť podobne a stalo sa,“ napísal Havlíček na sieti X.