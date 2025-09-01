Mŕtvy? Nikdy mi nebolo lepšie, odkázal Trump z golfu. Hladinu rozvíril J. D. Vance keď vyhlásil, že je pripravený prevziať jeho funkciu

„Nikdy som sa v živote necítil lepšie. A okrem toho, D. C. je zóna bez zločinu!" napísal Trump v nedeľu večer na svojej sociálnej sieti Truth Social a okrem podpisu pripojil aj odkaz na príspevok iného užívateľa, ktorý porovnal komentáre o Trumpovej neprítomnosti z posledných dní s obdobím jeho predchodcu Joea Bidena, všíma si idnes.cz.
Napísal, že „Biden sa aj niekoľko dní za sebou neobjavil na verejnosti, ale médiá písali, že je ‚bystrý' a ‚vo skvelej forme', zatiaľ čo nosil plienky a dával si šlofíka'“. „Prezident Trump robí na počet hodín viac verejnej práce ako ktorýkoľvek iný prezident v histórii USA a médiá šalejú, keď zmizne na dvadsaťštyri hodín,“ podotkol a dodal, že je to „komický dvojaký meter“.
Trump však špekulácie o svojom zdraví vyvolal už o týždeň skôr. Dôvodom boli fotografie, na ktorých mal pravú ruku nápadne prekrytú béžovou masťou. Jeho tím to vysvetľoval podráždením z neustáleho podávania rúk. Nedávne lekárske vyšetrenie aj u Trumpa odhalilo chronickú žilovú nedostatočnosť.
Navyše, keď sa od stredajšieho rokovania vlády neukázal na verejnosti a na víkend nemal žiadny oficiálny program, konšpiračné teórie o tom, že je Trump mŕtvy, sa na sieťach rozbehli naplno. Údajnú pravdivosť teórie podkladali aj úryvkom z rozhovoru pre USA Today, v ktorom viceprezident J. D. Vance hovoril o prípadnej výmene na poste prezidenta Spojených štátov.Čítajte viac Je v poriadku? Trumpove opakované modriny na rukách vyvolávajú obavy o jeho zdravotný stav
Moderátorka sa ho spýtala, prečo by Američania mali zveriť vedenie krajiny práve jemu. Vance odpovedal, že dvesto dní túto prácu trénoval. „Ale poviem tiež, že prezident sa teší neuveriteľne dobrému zdraviu. Má úžasnú energiu. A zatiaľ čo väčšina ľudí, ktorá s prezidentom USA pracuje, je mladšia ako on, zisťujeme, že práve on býva tým, kto ide spať ako posledný," vyhlásil Vance.Čítajte viac Čo skrýva veľká škvrna na Trumpovej ruke? Zdravie prezidenta USA je opäť témou
Pokračoval s tým, že Trump tiež uprostred noci vybavuje telefóny a potom ako prvý z celého tímu vstáva a opäť telefonuje. „Áno, vždy sa môže niečo stať. Áno, stávajú sa hrozné tragédie, ale som naozaj presvedčený o tom, že prezident Spojených štátov je v dobrej kondícii, že odslúži zvyšok svojho mandátu a urobí skvelé veci pre americký národ. A ak, nedaj Bože, dôjde k strašnej tragédii, neviem si predstaviť lepší tréning ako ten, ktorý som dostal v uplynulých dvoch 200 dňoch,“ dodal.
Od nedeľňajšieho postu už Trump počas nasledujúceho dňa napísal niekoľko ďalších príspevkov, napríklad o obchodovaní s Indiou. V sobotu aj nedeľu ho navyše fotografi zachytili, ako z Bieleho domu vyráža na golfové ihrisko. V pondelok je v USA štátny sviatok, takže výraznejšie štátnické aktivity sa tiež neočakávali.
Práve golf však opäť vyvolal špekulácie okolo prezidentovho zdravia. A to keď sa pochválil, že si zahral s bývalým futbalovým trénerom Jonom Grudenom. Trump s ním však nehral v nedeľu, ale ešte 23. augusta.