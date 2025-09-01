Zabi politika a vydáme ti mŕtvolu syna. Ukrajinci zistili motív vraždy bývalého predsedu parlamentu

Polícia v spolupráci s tajnou službou vypátrala a zadržala páchateľa do 36 hodín od spáchania brutálneho zločinu. Je ním 52-ročný obyvateľ Ľvova, jeho meno a priezvisko zatiaľ nezverejnili. Rádio Svoboda, ktoré sa odvoláva na svoje zdroje v orgánoch činných v trestnom konaní, informovalo, že vrah nadviazal kontakt s niekým z Ruska v súvislosti s tým, že jeho syn bol nezvestný. Bojoval v radoch ukrajinskej armády v okolí Bachmutu. Rusi dobyli toto ukrajinské mesto v máji 2023. Otec odvtedy nemal nijaké správy o synovi.
Rozhodol sa skúsiť pátrať po synovi na sociálnych sieťach s nádejou, že natrafí na nejakých ľudí, ktorí by mu vedeli povedať pravdu. „Tvrdí, že začal komunikovať s predstaviteľmi Ruska, ktorí uviedli, že jeho syn údajne zomrel," informuje Rádio Svoboda. Tí mu hovorili, že vojnu rozdúchala Ukrajina, respektíve obviňovali z nej ukrajinských politikov.Čítajte viac Necelé dva dni na úteku: Zelenskyj sa pochválil zadržaním vraha bývalého šéfa parlamentu
Otec sa z opačnej strany dozvedel, že ak zabije nejakého politika na Ukrajine, dostane sa k mŕtvole svojho syna. V tejto súvislosti sa z vlastnej iniciatívy zmienil o Parubom s tým, že ho viackrát zbadal na ulici, pretože obaja bývajú v Ľvove.Čítajte viac Postaví sa Zalužnyj vo voľbách proti Zelenskému? Rusi konšpirujú o londýnskom sprisahaní
Svoboda o 52-ročnom mužovi uvádza, že neskôr sa začal pripravovať na likvidáciu bývalého šéfa parlamentu. Dostal strelnú zbraň, kúpil si elektrobicykel a helmu. Zároveň si obstaral auto, ktoré nadobudol po predložení falošných dokladov totožnosti. Automobil využíval na monitorovanie pohybu Parubého, aby zistil jeho približný harmonogram.
Osudný deň sadol na elektrobicykel, potom odzadu pribehol k Parubému a osemkrát naňho vystrelil. Obeť bola mŕtva na mieste činu.
O verzii o ruskej stope informoval aj server Vysokij zamok. S odvolaním sa na svoje zdroje napísal, že nejakí Rusi vydierali dotyčného muža tým, že mu vydajú telo padlého syna v prípade, že zabije dajakého známeho ukrajinského politika.Čítajte viac Čo je najlepšia bezpečnostná záruka pre Ukrajinu? Vraj prispejú aj USA a Trump hrozí Rusku ekonomickou vojnou
Niektoré médiá na Ukrajine priniesli správu, že Parubij žiadal štát o ochranku. V minulosti mal na ňu nárok ako predseda parlamentu. Po odchode z funkcie ju mohol využívať ešte jeden rok. Polícia reagovala tak, že Parubij už ako radový poslanec nepožiadal o pridelenie ochranky.
Parubij pôsobil vo funkcii predsedu parlamentu od apríla 2016 do augusta 2019. V roku 2004 patril medzi čelných predstaviteľov oranžovej revolúcie v Kyjeve. Aj neskôr patril do tábora demokratických politických síl, keď sa Ukrajinci postavili proti režimu prezidenta Viktora Janukoyvča. Po jeho zvrhnutí v roku 2014 sa Parubij stal tajomníkom Rady národnej bezpečnosti a obrany Ukrajiny.
Mal povesť slušného politika, škandály sa s jeho menom nespájali. Neviedol okázalý život, pretože býval v paneláku v Ľvove s manželkou a s ich dcérou.