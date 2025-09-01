Pravda Správy Svet Maduro: Venezuelu ohrozuje osem amerických vojnových lodí s 1200 raketami

Maduro: Venezuelu ohrozuje osem amerických vojnových lodí s 1200 raketami

Venezuelský prezident Nicolás Maduro v pondelok vyhlásil, že Venezuela čelí „najväčšej hrozbe za posledných 100 rokov“. Uviedol to v súvislosti so správami o vyslaní ôsmich amerických vojnových lodí do južného Karibiku v rámci operácie proti pašovaniu drog. Washington zároveň obviňuje Madura z vedenia drogového kartelu a zdvojnásobil odmenu za jeho dolapenie na 50 miliónov dolárov.

01.09.2025 22:48
debata (8)
Nácvik streľby: torpédoborec USA, na ktorý sa hnevá Čína, v akcii
Video
Archívne video.

Ako informovala agentúra AFP, Maduro na stretnutí so zahraničnými novinármi v Caracase vyhlásil, že osem amerických vojenských lodí vybavených približne 1200 raketami mieri na Venezuelu. Deklaroval, že Venezuela je maximálne pripravená brániť sa. Venezuelské vedenie oznámilo hliadkovanie v teritoriálnych vodách a zmobilizovanie vyše štyroch miliónov príslušníkov domobrany.

Persian Gulf Tensions Čítajte viac Niečo sa deje. Pri Venezuele sa zhromažďujú americké vojenské lode. Kolumbia hovorí o pomoci Madurovi, ten povoláva milície

Venezuelský prezident súčasne vyjadril poľutovanie nad prerušením komunikačných kanálov s Washingtonom a varoval, že jeho krajina sa „nikdy nepodvolí vydieraniu ani hrozbám“.

Na tlačovej konferencii tiež obvinil amerického ministra zahraničných vecí Marca Rubia, že chce prezidenta USA Donalda Trumpa zatiahnuť do „krvavej masakry proti venezuelskému ľudu“.

Muž salutuje potom, ako vstúpil do milícii...
Nábory do milícii oznámené prezidentom Madurom...
+7Vládny prívrženec drží v rukách hračky s...

Administratíva Donalda Trumpa používa na adresu Madura obzvlášť tvrdú rétoriku. Opakovane ho označila za „nelegitímneho prezidenta“ a obvinila ho z napomáhania pri medzinárodnom obchode s drogami. Podľa USA Maduro vedie gang Kartel sĺnc (Cártel de los Soles), ktorý Washington považuje za teroristickú organizáciu.

Nicolás Maduro Čítajte viac USA obvinili Madura z pašovania drog. K brehom Venezuely vyslali vojnové lode, núkajú 50 miliónov dolárov za jeho dolapenie

USA začiatkom augusta zdvojnásobili odmenu za Madurovo zadržanie na 50 miliónov dolárov. Venezuelský prezident Spojené štáty obvinil zo snahy o zmenu režimu vo svojej krajine a spustil celoštátnu kampaň na nábor tisícov príslušníkov milícií.

Facebook X.com 8 debata chyba Newsletter
Viac na túto tému: #Venezuela #Nicolas Maduro