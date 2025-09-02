Fiala hovorí o predavačovi strachu a Babiš o najväčšom strašidle. Rozhodnú o novej vláde kamaráti z detstva?

Bohužiaľ, predvolebnú kampaň poznačila agresivita. Nie politikov, ale voličov. Babiša napadol muž s barlou na jeho mítingu. Našťastie neutrpel nijaké vážne zranenie, zrušil však svoj najbližší program v Olomouckom kraji, pretože lekári mu odporučili pokoj. S nenávisťou sa stretol aj Fiala. Na stretnutí s voličmi naňho pľula nejaká žena.
Ako to môže v Česku vyzerať po voľbách? Už dlhé mesiace sa zdá, že koaliční politici prejdú do opozície. Aj keby sa k ich podpore medzi občanmi pripočítali volebné preferencie Pirátov, ktorí pred rokom z vlády odišli, podľa prieskumov verejnej mienky by to vychádzalo zhruba len na 40 percent získaných hlasov. Očakáva sa víťazstvo Babišovho hnutia ANO, nejasné zostáva, s kým by mohol vládnuť.Čítajte viac Bude mať Česko zahraničnú politiku na štyri svetové strany ako Slovensko? Analytik vyhodnotil povolebné scenáre
Predseda vlády Fiala hovorieva o Babišovi ako o „predavačovi strachu, ktorý šíri zlú náladu", a dokonca varuje, že keby riadil štát, Česko sa vydá na cestu k autoritárskemu režimu východného typu. Šéf najsilnejšieho opozičného hnutia sa na revanš zmieňuje o premiérovi ako o „najväčšom strašidle" pre ostro kritizované výsledky jeho vládnutia.
Fiala a líder koaličného hnutia STAN Vít Rakušan sa dohodli, že s babišovcami nikdy nevstúpia do vlády. Rakušan vyhlásil, že po voľbách prichádzajú do úvahy tri možné scenáre: „Ten prvý je katastrofálny a je to vláda Babiša s extrémistami," povedal na predvolebnom mítingu v Prahe. Druhú alternatívu vidí v pokračovaní vlády vedenej Fialom a s Pirátmi, ktorí by sa do nej vrátili. A tretia možnosť? „Ďalším scenárom je, že sa na čelo vlády postaví STAN."
Rakušan sebavedomo zdôraznil, že si trúfa získať funkciu premiéra. STAN však podporuje iba približne 10 percent opýtaných v prieskumoch verejnej mienky. Rakušan by chcel získať aspoň o 5 percent viac voličov, čo je však už len mesiac do volieb zjavne nereálny cieľ.Čítajte viac Škandál v ANO: Poslankyňu obvinili, že chcela dať zabiť psa exmanželovej partnerky. Balaštíková sa bráni, pozastavila si členstvo v hnutí
Babišovci sa môžu tešiť z toho, že s nimi sympatizuje každý tretí volič, takže by mohli mať približne 70 mandátov v 200-člennej Poslaneckej snemovni. Kde však nájdu iných poslancov, aby sa vláda opierala o väčšinu 101 hlasov v dolnej komore parlamentu? Obrazne povedané Babiš sa môže cítiť ako vegetarián, ktorému ponúknu na výber hovädzie, bravčové a kuracie mäso.
Do úvahy prichádza vláda ANO s nacionalistickým hnutím Sloboda a priama demokracia (SPD). Toto hnutie, na čele ktorého je Tomio Okamura, však medzi svoje viaceré extrémistické postoje zaraďuje aj snahu o vystúpenie Českej republiky z EÚ aj z NATO, s čím Babiš jednoznačne nesúhlasí. SPD má celkom vysoké volebné preferencie – v najnovšom modeli agentúry STEM atakuje hranicu 13 percent získaných hlasov.
Približne o polovicu menšiu podporu má medzi voličmi hnutie Stačilo!, v ktorom dominujú komunistickí politici. Aj v tomto prípade ide o extrémistov, ktorí podobne ako SPD tlačia na odchod z Európskej únie aj zo Severoatlantickej aliancie. Reálnu šancu dostať sa do Poslaneckej snemovne má ešte hnutie Motoristi, ktoré je označované za krajne pravicové i populistické. Výber koaličných partnerov preto Babiša vôbec nemôže nadchnúť, naopak…Čítajte viac Česko ide od Agrofertu vymáhať dotácie z obdobia, keď bol Babiš vo vláde
Povolebná politická matematika bude takmer určite vyzerať tak, že keby Babiš zostavoval novú vládu, potreboval by pre ňu podporu aspoň dvoch ďalších hnutí. „Koalícia ANO s SPD a so Stačilo! by podľa aktuálneho prieskumu agentúry STEM mala 108 mandátov. ANO by ich malo 69, SPD 27 a Stačilo! 12," napísal server Novinky. Toto je prvý variant trojkoalície s babišovcami.
Druhá možnosť je taká, že Babiš by sa vyhol spolupráci s komunisticky orientovaným hnutím. Keby vzal do koalície Motoristov, vláda by sa oprela o 103 mandátov v Poslaneckej snemovni. V tomto prípade bude kľúčové, či sa Motoristi udržia na zvoliteľnej úrovni. V súčasnosti ich podporuje približne 5 percent respondentov, čo zodpovedá potrebnému počtu získaných hlasov pre vstup do dolnej komory parlamentu.
Ak sa budeme spoliehať na slová pražského lídra Motoristov Borisa Šťastného, potom by mala zostať v hre len druhá alternatíva. „Komunisti sú zlo. Všetci vedia, čo napáchali. Nebudeme s nimi spolupracovať aj za cenu, že by vládla iná demokratická strana," zdôraznil pre internetovú televíziu XTV, ale jedným dychom dodal, že Fialu nechce vidieť vo funkcii premiéra. Tento postoj potvrdil pre server Novinky šéf Motoristov Petr Macinka: „Vládu s komunistami vylučujeme." Obaja čelní predstavitelia tohto hnutia prízvukujú, že spoluprácu so Stačilo! si nevedia predstaviť ani v prípade, že by komunisti nemali ministerstvá, ale iba by ticho podporovali vládu.
Naopak, Štastný pripúšťa povolebnú spoluprácu s SPD. „Vždy som mal s ich predstaviteľmi korektný vzťah. Hlavne s predsedom Okamurom, ktorého si trúfam označiť ako svojho kamaráta, pretože sa poznáme fakticky od detstva. Dokonca sme chodili na rovnakú základnú školu," poznamenal pre server iDNES napriek tomu, že niektoré názory SPD považuje za radikálne. Zvlášť ako príklad toho, s čím by s Okamurom nikdy nesúhlasil, je snaha o vystúpenie z EÚ a z NATO.