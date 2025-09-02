Trump už plánuje prestavbu Gazy, Palestínčanom majú zaplatiť, aby odišli. Ako by mala vyzerať "Riviéra Blízkeho východu"?

O tom, že by Spojené štáty chceli prevziať kontrolu nad Pásmom Gazy, ktoré Izrael okupuje od júna 1967, šéf Bieleho domu prvý raz hovoril už vo februári.
Jeho vyjadrenia, že Palestínčanov treba vysídliť, všetko zrovnať so zemou a nanovo postaviť, vyvolali kritiku z OSN, arabských krajín aj Európskej únie.
Trump túto tému potom niekoľko mesiacov nespomínal, preto sa zdalo, že sa sporného nápadu vzdal. Teraz sa však ukázalo, že to myslí vážne.
Megaprojekt na ruinách
Ako v nedeľu informoval denník Washington Post, na stole je konkrétny návrh, ktorý Trump minulý týždeň preberal so svojimi spolupracovníkmi.
Projekt s názvom Fond pre obnovu, ekonomické zrýchlenie a transformáciu Gazy, skrátene GREAT Trust, na 38 stranách predstavuje, ako by zamýšľaná prestavba palestínskeho územia mohla vyzerať.
Autormi návrhu sú Izraelčania z nadácie Gaza Humanitarian Foundation, ktorú podporujú USA a židovský štát. O finančné plánovanie sa postaral tím americkej konzultačnej spoločnosti.Čítajte viac Trump trvá na tom, že kúpi Pásmo Gazy. Palestínčania odmietajú odísť, Hamas sa vyhráža
Podľa denníka Washington Post sa Biely dom aj ministerstvo zahraničných vecí k téme odmietli vyjadriť, ale uvedená firma prezradila, že prezident predložený plán ešte neschválil.
Podmienkou, aby sa s jeho uskutočnením začalo, je porážka teroristickej organizácie Hamas a ukončenie bojov. Keďže asi 90 percent budov v Pásme Gazy je už zničených alebo poškodených, návrh vychádza z toho, že všetky ruiny odstránia, celú oblasť vyčistia a potom tam vybudujú nové mestá, turistické rezorty aj priemyselnú zónu.
Autori projektu neskrývajú, že sa inšpirovali stratégiou, ktorú pri prestavbe Paríža na moderné mesto v polovici 19. storočia zvolil jeho prefekt a mestský architekt Georges Eugène Haussmann.
Aby ľudia pri možných vzburách nemohli v úzkych uliciach stavať barikády, ako to dovtedy bolo bežné, nariadil vybudovať široké bulváre. Nový urbanistický koncept v Pásme Gazy má zase zabrániť, aby sa tamojšie mestá nestali útočiskom islamských teroristov.Čítajte viac Pácha Izrael v Pásme Gazy genocídu? Expert na holokaust v tom má jasno
Podľa plánu by Spojené štáty prevzali správu nad územím zhruba na desať rokov, kým sa miestny politický systém zreformuje a zbaví radikálov, aby bol opäť schopný prevziať kontrolu.
Celkové náklady na prestavbu odhadujú na 70 až 100 miliárd dolárov, pričom 35 až 65 miliárd by mali hradiť súkromní investori. Stratoví by vraj neboli, keďže ich zisky by po desiatich rokoch mali dosiahnuť štvornásobok vložených financií.
Ambiciózny projekt ráta s výstavbou šiestich až ôsmich moderných miest riadených umelou inteligenciou, vzniknúť by mala priemyselná zóna s rôznymi závodmi (napríklad na výrobu elektromobilov), dátovými centrami, plážovými letoviskami a výškovými bytovými komplexmi.Čítajte viac Plánuje Trump etnické čistky? Chce vyhnať Palestínčanov, Pásmo Gazy zrovnať so zemou a zabrať ho pre USA
Pribudnúť by mala i diaľnica, železnica, prístav a medzinárodné letisko. O dodávky energie by sa mali postarať solárne elektrárne, o tekutiny prevádzky na odsoľovanie morskej vody. Chýbať by nemali ani školy, parky a nemocnice s 13-tisíc lôžkami.
Sny o novom Dubaji?
Problémovou časťou projektu je návrh na presídlenie vyše dvoch miliónov Palestínčanov. Autori predpokladajú, že asi 25 percent „dobrovoľne“ odíde do zahraničia.
Každého z nich by za to odmenili sumou 5 000 dolárov, celý rok by mu platili stravu a štyri roky by mu prispievali na bývanie (prvý rok by dostával celú výšku nájomného, druhý rok 75 percent, tretí rok 50 a posledný rok 25 percent).Čítajte viac Smrť sa volá Levanduľa. Ako v Gaze zabíjala umelá inteligencia - s teroristami aj ženy a deti
Obyvatelia, ktorí by odmietli opustiť Pásmo Gazy – podľa odhadov by šlo asi o 75 percent populácie, by počas rekonštrukcie našli dočasné ubytovanie vo vyhradených zónach s možnosťou vzdelávania, stravovania i pravidelnej hygieny.
Podľa denníka Washington Post dokončili plán už v apríli, no odvtedy sa takmer nezmenil. Nie je však záväzný, len „skúma, čo je možné“. O niektorých jeho bodoch informoval už v júli denník Financial Times.
Ako zase uviedli britské noviny Sunday Times, vo veci sa angažuje aj bývalý britský premiér Tony Blair. Zúčastnil sa tiež na stretnutí s Trumpom, kde ho vraj presviedčal o tom, že obyvatelia Gazy „zúfalo túžia po novom vedení a snívajú o tom, že sa stanú ďalším Dubajom“.
Zatiaľ čo šéf Oválnej pracovne sa nadchýna predstavami o „Riviére Blízkeho východu“, odborníci upozorňujú, že jeho veľkolepé zámery porušujú medzinárodné právo.
„Trumpov povojnový plán pre Gazu stále predpokladá ‚dobrovoľné’ presídlenie celej populácie, akoby ich presun po tom, čo Izrael zničil ich domovy, mohol byť ‚dobrovoľný’. Izrael by ich potom pravdepodobne nikdy nepustil späť. Sú to masové etnické čistky,“ zhodnotil na sociálnej sieti X Kenneth Roth, bývalý riaditeľ organizácie Human Rights Watch.
Trumpov nápad už pred pol rokom odsúdil ako vojnový zločin a pravdepodobne i zločin proti ľudskosti. „Článok 49 štvrtého ženevského dohovoru z roku 1949, ktorý ratifikovali aj USA a Izrael, zakazuje nútené vysťahovanie z okupovaného územia, teda presne to, čo teraz navrhuje Trump,“ pripomenul vtedy pre agentúru Reuters s tým, že americký prezident iba preberá názory izraelskej krajnej pravice.
Trumpov plán na prestavbu Pásma Gazy
- Odhadované investície – 70 až 100 miliárd dolárov
- Založenie šiestich až ôsmich moderných miest riadených umelou inteligenciou
- Vytvorenie logistického uzla v Rafahu a priemyselnej zóny pozdĺž hranice medzi Gazou a Izraelom
- Výstavba diaľnice, železnice, ciest, mostov, tunelov, prístavu, medzinárodného letiska a električky okolo Gazy
- Vybudovanie veľkoplošných solárnych elektrární a továrne na odsoľovanie vody
- Založenie regionálnych dátových centier pre umelú inteligenciu
- Výstavba turistických rezortov svetovej triedy na pobreží a na malých umelých ostrovoch (podobné Palmovým ostrovom pri Dubaji)
- Počíta sa i s klinikami, nemocnicami, školami, parkami, poľnohospodárskou pôdou a golfovými ihriskami
- V priebehu 10 rokov by sa malo vytvoriť až milión pracovných miest
Zdroj: The GREAT Trust