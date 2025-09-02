Belgicko uzná Palestínsky štát na Valnom zhromaždení OSN

„Palestína bude uznaná Belgickom na zasadnutí OSN! A proti izraelskej vláde budú uvalené prísne sankcie,“ napísal Prévot na sociálnej sieti X.
Rozhodnutie odôvodnil „humanitárnou tragédiou" v Pásme Gazy. „Vzhľadom na násilie páchané Izraelom v rozpore s medzinárodným právom a so zreteľom na svoje medzinárodné záväzky, vrátane povinnosti predchádzať akémukoľvek riziku genocídy, muselo Belgicko prijať rázne rozhodnutia s cieľom zvýšiť tlak na izraelskú vládu a teroristov z Hamasu," doplnil.
Zároveň zdôraznil, že cieľom týchto krokov nie je trestať izraelský ľud, ale dosiahnuť, aby jeho vláda rešpektovala medzinárodné a humanitárne právo a aby sa podnikli kroky na zmenu situácie v palestínskej enkláve.
Uznanie Palestínskeho štátu počas Valného zhromaždenia OSN avizoval v júli zo strany Francúzska prezident Emmanuel Macron. Odvtedy viac než desiatka ďalších západných krajín vyzvala svojich partnerov, aby postupovali rovnako. Podobný krok plánujú urobiť aj Austrália či Kanada. Británia tiež otvorene pohrozila Izraelu uznaním štátnosti Palestíny, ak vláda izraelského premiéra Netanjahua neukončí vojnu v Pásme Gazy.
Netanjahu označil takéto kroky za „hanebné“. „Väčšina židovskej verejnosti je v súčasnosti proti Palestínskemu štátu z jednoduchého dôvodu – vie, že to neprinesie mier. Prinesie to vojnu,“ povedal. K západným partnerom sa neplánuje pridať Nemecko.
Palestínu ako nezávislý štát už uznalo viac ako 140 zo 193 členských štátov OSN vrátane niekoľkých krajín EÚ, ako sú Španielsko a Írsko.