ONLINE: Moskva stupňuje útoky na ukrajinskú energetickú infraštruktúru a dopravu, Kyjev na ruské rafinérie a ropovody

Tri a pol roka po začiatku vojny Rusko aj Ukrajina v posledných týždňoch zintenzívnili letecké útoky. Mieria aj na infraštrukúru.

02.09.2025 06:25
vojna na Ukrajine Foto: ,
Ukrajinský vojak pripravený strieľať proti ruským dronom neďaleko Charkova na Ukrajine v sobotu 24. mája 2025.
Najdôležitejšie udalosti

  • Vojna na Ukrajine trvá 1 287 dní
Ukrajina zaútočila na vojenskú základňu na Kryme. HUR: Zničili sme ruské vrtuľníky a remorkér
Ukrajinská vojenská spravodajská služba (HUR) zničila na okupovanom Kryme dva ruské vrtuľníky Mi-8 a jeden zasiahnutý remorkér, informovala agentúra 1. septembra. / Zdroj: HUR
6:00 Tri a pol roka po začiatku vojny Rusko aj Ukrajina v posledných týždňoch zintenzívnili letecké útoky. Rusko sa zameriava na energetické a dopravné systémy Ukrajiny, zatiaľ čo Ukrajina útočí na ruské ropné rafinérie a ropovody, uviedla agentúra Reuters.

"Budeme pokračovať v našich aktívnych operáciách presne tak, ako je potrebné na obranu Ukrajiny. Sily a zdroje sú pripravené. Naplánované sú aj nové hlboké údery,“ povedal Zelenskij po stretnutí s najvyšším ukrajinským generálom Oleksandrom Syrským bez toho, aby uviedol ďalšie podrobnosti o plánoch.

Nedávne útoky ukrajinských dronov podľa výpočtov agentúry Reuters odstavili zariadenia, ktoré predstavujú najmenej 17 % ruskej kapacity spracovania ropy, čiže 1,1 milióna barelov denne.

Ruské médiá už informovali, že nedostatok pohonných látok postihuje spotrebiteľov vo viacerých regiónoch na Ďalekom východe a na Krymskom polostrove, ktorý v roku 2014 Moskva v rozpore s medzinárodným právom anektovala.

Pre Rusko nie je zdražovanie benzínu na konci leta žiadnou novinkou, tohtoročný nedostatok ale zhoršili ukrajinské útoky na rafinérie, uviedla nedávno agentúra AP. Väčšie a koncentrovanejšie útoky spôsobujú väčšie škody a brzdia produkciu v čase, keď dopyt vrcholí. Výroba benzínov v Rusku v prvých 19 augustových dňoch medziročne klesla o 8,6 percenta, výroba nafty sa potom znížila o 10,3 percenta.

Ukrajina medzi 2. a 24. augustom podľa médií podnikla najmenej 12 útokov na ropnú infraštruktúru, vrátane najmenej desiatich náletov na lokality v oblúku Rjazaň-Volgograd. Tieto útoky poškodili mnoho ropných rafinérií, ale nezničili ich úplne, väčšina zariadení je veľmi odolná voči požiarom. Útoky však môžu spomaliť prácu, o čom svedčí pokles príjmu ropy určenej na spracovanie na naftu, benzín a ďalšie produkty.

Úrady si robia síce starosti, ale nedostatok benzínu nie je podľa expertov pre systém kritický a je zatiaľ obmedzený iba na určité oblasti. Hoci vodiči osobných áut môžu pri čerpacích staniciach pociťovať ťažkosti, väčšina autobusov a nákladných áut jazdí na naftu, ktorej má Rusko prebytok. Armáda, ktorá prevažne používa naftu, bola tiež ušetrená problémov. To ale neznamená, že sa situácia nemôže zhoršiť, napísala AP.

