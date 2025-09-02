ONLINE: Moskva stupňuje útoky na ukrajinskú energetickú infraštruktúru a dopravu, Kyjev na ruské rafinérie a ropovody

Najdôležitejšie udalosti
- Vojna na Ukrajine trvá 1 287 dní
6:00 Tri a pol roka po začiatku vojny Rusko aj Ukrajina v posledných týždňoch zintenzívnili letecké útoky. Rusko sa zameriava na energetické a dopravné systémy Ukrajiny, zatiaľ čo Ukrajina útočí na ruské ropné rafinérie a ropovody, uviedla agentúra Reuters.
"Budeme pokračovať v našich aktívnych operáciách presne tak, ako je potrebné na obranu Ukrajiny. Sily a zdroje sú pripravené. Naplánované sú aj nové hlboké údery,“ povedal Zelenskij po stretnutí s najvyšším ukrajinským generálom Oleksandrom Syrským bez toho, aby uviedol ďalšie podrobnosti o plánoch.
Nedávne útoky ukrajinských dronov podľa výpočtov agentúry Reuters odstavili zariadenia, ktoré predstavujú najmenej 17 % ruskej kapacity spracovania ropy, čiže 1,1 milióna barelov denne.
Ruské médiá už informovali, že nedostatok pohonných látok postihuje spotrebiteľov vo viacerých regiónoch na Ďalekom východe a na Krymskom polostrove, ktorý v roku 2014 Moskva v rozpore s medzinárodným právom anektovala.
Pre Rusko nie je zdražovanie benzínu na konci leta žiadnou novinkou, tohtoročný nedostatok ale zhoršili ukrajinské útoky na rafinérie, uviedla nedávno agentúra AP. Väčšie a koncentrovanejšie útoky spôsobujú väčšie škody a brzdia produkciu v čase, keď dopyt vrcholí. Výroba benzínov v Rusku v prvých 19 augustových dňoch medziročne klesla o 8,6 percenta, výroba nafty sa potom znížila o 10,3 percenta.
Ukrajina medzi 2. a 24. augustom podľa médií podnikla najmenej 12 útokov na ropnú infraštruktúru, vrátane najmenej desiatich náletov na lokality v oblúku Rjazaň-Volgograd. Tieto útoky poškodili mnoho ropných rafinérií, ale nezničili ich úplne, väčšina zariadení je veľmi odolná voči požiarom. Útoky však môžu spomaliť prácu, o čom svedčí pokles príjmu ropy určenej na spracovanie na naftu, benzín a ďalšie produkty.
Úrady si robia síce starosti, ale nedostatok benzínu nie je podľa expertov pre systém kritický a je zatiaľ obmedzený iba na určité oblasti. Hoci vodiči osobných áut môžu pri čerpacích staniciach pociťovať ťažkosti, väčšina autobusov a nákladných áut jazdí na naftu, ktorej má Rusko prebytok. Armáda, ktorá prevažne používa naftu, bola tiež ušetrená problémov. To ale neznamená, že sa situácia nemôže zhoršiť, napísala AP.