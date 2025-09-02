Zosuv pôdy zabil na západe Sudánu tisíc ľudí, uviedli ozbrojenci. V zničenej obci prežil jediný človek

Zosuv v nedeľu „úplne zrovnal so zemou“ dedinu Tarasin v miestnej horskej oblasti Marra, oznámilo hnutie vo vyhlásení. Požiadalo OSN a nadnárodné organizácie o pomoc pri vyslobodzovaní tiel mužov, žien i detí zasypaných pod nánosom hliny a kameňov.
Miestne hory podľa Reuters slúžia ako útočisko obyvateľom, ktorí sem utekajú pred vojnou medzi sudánskou armádou a povstaleckými skupinami. Kvôli tomu sa uchyľujú do oblasti, kde je nedostatok jedla alebo liekov.
Konflikt v Sudáne, kde žije asi 50 miliónov ľudí, pripravil o život už niekoľko desiatok tisíc ľudí, z domovov vyhnal viac ako 12 miliónov Sudáncov a spôsobil hladomor, ktorému čelí niekoľko miliónov ľudí.
Občianska vojna v tejto východoafrickej krajine je preto podľa medzinárodných organizácií jednou z najväčších humanitárnych kríz posledných rokov.