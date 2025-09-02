Putin v Pekingu nešetril chválou a ďakoval. Si Ťin-pchinga nazval drahým priateľom, vzťahy oslavoval

Putin dnes nazval čínskeho prezidenta drahým priateľom a poďakoval mu za prijatie. Čína podporuje Rusko v jeho vojnovom ťažení tým, že odoberá ruské suroviny, ktoré sú kvôli západným sankciám v ďalších častiach sveta ťažko predajné.
„Naša blízka komunikácia odráža strategickú povahu vzťahov Ruska a Číny, ktoré sú na bezprecedentne vysokej úrovni," uviedol Putin na videu zverejnenom krátko pred schôdzkou Kremľom. K stretnutiu sa pridal aj mongolský prezident Uchnágín Chürelsüch a Putin ocenil aj vzťahy s jeho krajinou.
Putin prišiel do Číny okrem iného na stredajšie oslavy 80. výročia japonskej kapitulácie, ktorá na začiatku septembra 1945 definitívne ukončila druhú svetovú vojnu. V tejto súvislosti v utorok vyhlásil, že spoločné oslavy konca vojny majú osobitný význam.
Pred príchodom do Pekingu sa Putin v meste Tchien-ťin zúčastnil summitu Šanghajskej organizácie pre spoluprácu. Tiež rokoval s indickým premiérom Naréndrom Módím, v pláne má schôdzky s iránskym prezidentom Masúdom Pezeškjanom, tureckým lídrom Recepom Tayyipom či premiérom Robertom Ficom.