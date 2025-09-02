Pravda Správy Svet Putin v Pekingu nešetril chválou a ďakoval. Si Ťin-pchinga nazval drahým priateľom, vzťahy oslavoval

Čínsky prezident Si Ťin-pching sa v utorok v Pekingu zišiel so svojím ruským náprotivkom Vladimirom Putinom, informujú tlačové agentúry. Putin, ktorého krajinu sa Západ snaží odrezať od zdrojov príjmov kvôli ruskej agresii na Ukrajine, krátko pred stretnutím uviedol, že sa usiluje o vyrovnané a obojstranne prínosné vzťahy.

02.09.2025 07:34
Si Ťin-pching / Xi Jinping / Putin / Foto: ,
Čínsky prezident Si Ťin-pching (vpravo) a šéf Kremľa Vladimir Putin počas stretnutia v Pekingu 2. septembra 2025
Putin dnes nazval čínskeho prezidenta drahým priateľom a poďakoval mu za prijatie. Čína podporuje Rusko v jeho vojnovom ťažení tým, že odoberá ruské suroviny, ktoré sú kvôli západným sankciám v ďalších častiach sveta ťažko predajné.

„Naša blízka komunikácia odráža strategickú povahu vzťahov Ruska a Číny, ktoré sú na bezprecedentne vysokej úrovni,“ uviedol Putin na videu zverejnenom krátko pred schôdzkou Kremľom. K stretnutiu sa pridal aj mongolský prezident Uchnágín Chürelsüch a Putin ocenil aj vzťahy s jeho krajinou.

Putin prišiel do Číny okrem iného na stredajšie oslavy 80. výročia japonskej kapitulácie, ktorá na začiatku septembra 1945 definitívne ukončila druhú svetovú vojnu. V tejto súvislosti v utorok vyhlásil, že spoločné oslavy konca vojny majú osobitný význam.

Pred príchodom do Pekingu sa Putin v meste Tchien-ťin zúčastnil summitu Šanghajskej organizácie pre spoluprácu. Tiež rokoval s indickým premiérom Naréndrom Módím, v pláne má schôdzky s iránskym prezidentom Masúdom Pezeškjanom, tureckým lídrom Recepom Tayyipom či premiérom Robertom Ficom.

