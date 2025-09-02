Pápež sa stretol s jezuitom Martinom, vyslal tým rázny signál LGBTI. Komunita o pár dní vykoná púť do Vatikánu

Jezuitský duchovný Martin povedal, že mu pápež potvrdil, že chce pokračovať v politike pápeža Františka ohľadom prijímania LGBTQ+ v cirkvi, a povzbudil ho, aby pokračoval vo svojej činnosti.
„Od pápeža Leva XIV. som počul rovnakú správu, akú som počul od pápeža Františka, a to je túžba prijímať všetkých ľudí, vrátane LGBT+ osôb,“ povedal Martin po audiencii agentúre AP. „Bolo to úžasné. Bolo to veľmi utešujúce a veľmi povzbudzujúce a úprimne povedané, tiež veľmi zábavné,“ uviedol americký jezuita.
Asi polhodinové stretnutie bolo oficiálne oznámené Vatikánom, čo je známkou toho, že pápež chcel, aby bolo zverejnené, píše AP. Konalo sa len niekoľko dní predtým, než sa LGBT+ katolíci zúčastnia púte do Vatikánu v rámci Svätého roka.Čítajte viac Lev XIV. má za sebou prvých sto dní v úrade. Pápež vyzval na celosvetový mier, spomenul Pia XII.