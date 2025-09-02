Brigáda Azov zocelila obranu Pokrovska. Ničíme útok za útokom, hovorí jej člen. Tvrdí, že mentalita Rusov sa zmenila

„Ak hovoríme o operačnej zóne 1. zboru Národnej gardy Azov, tak do momentu, keď sme tam prišli, teda do 4. augusta, bola situácia dosť kritická. Ako bolo vidno aj na mape DeepState, nepriateľ tam postupoval. Podarilo sa nám zlepšiť velenie a organizáciu vojsk, zlepšiť obranu,“ uviedol Palamar.
Podľa jeho slov je tento úsek hlavným cieľom dvoch ruských armád – 51. a 8. „My ich rozbíjame, oni odchádzajú na doplnenie, rýchlo sa znovu posilnia a vracajú sa späť,“ povedal dôstojník. Napriek tomu hodnotí súčasnú situáciu lepšie ako pred príchodom jednotiek Azovu.
Za obdobie ich pôsobenia Palamar odhadol ruské straty nasledovne: „viac ako 1600 mŕtvych, približne 800 zranených, 58 zajatých“. Zaujímavosťou je podľa jeho slov, že nedávno zajali vojaka z mesta mesta Pology v Záporožskej oblasti – mladík narodený v roku 1997, ktorý bol nasilu mobilizovaný do nepriateľskej armády. „To veľa hovorí o cynizme nášho nepriateľa,“ dodal Palamar.
Ukrajinská armáda je silná vďaka ľuďom a technológiám
Sila ukrajinského vojska podľa Palamara stojí na ľuďoch a technológiách. „Dôležité je spomenúť generáciu mladých dôstojníkov, vojakov, seržantov, ktorí bojujú od roku 2014 a majú obrovské skúsenosti. Spomenul by som aj technologickú zložku, v ktorej sme veľmi silní,“ zdôraznil.
K ruským jednotkám poznamenal, že sa „rýchlo prispôsobujú a rozširujú svoje schopnosti“, čo im podľa neho uľahčuje totalitný režim. Zároveň však považuje za ich slabinu motiváciu. „Tá je u nich v peniazoch a v strachu, že ich zabijú za nesplnenie rozkazu,“ dodal.
Zmena mentality ruských vojakov
Palamar tiež poukázal na zmenu postoja zajatých ruských vojakov v porovnaní s rokom 2022. Vtedy podľa neho dôstojníci aj radoví vojaci verili propagande o „záchrane Ukrajiny“ a potrebe niečo „oslobodzovať“. „Teraz už takých ľudí niet,“ uviedol.
Na vysoké straty ruskej armády upozornil aj predseda Rady rezervistov pozemných síl OSU Ivan Timočko. „Už je dokázané, že každý okupovaný štvorcový meter ukrajinskej zeme stojí Rusov veľmi draho,“ povedal. Podľa neho síce Moskva dosahuje taktické úspechy, no zároveň utrpí strategické straty. „Pre ruskú armádu sa splnenie úlohy považuje za úspech, aj keď cena je príliš vysoká. Pre nich je hlavné dosiahnuť bod, straty neberú do úvahy,“ dodal Timočko.