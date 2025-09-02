Pravda Správy Svet Premiér Fico pricestoval do Pekingu, čaká ho stretnutie s Putinom

Predseda vlády SR Robert Fico v utorok pricestoval do Číny na trojdňovú návštevu. Počas nej sa zúčastní na oslavách 80. výročia ukončenia druhej svetovej vojny a tiež absolvuje viacero bilaterálnych stretnutí. Premiér to uviedol na sociálnej sieti.

„Robert Fico si v Číne nepripomenie len obete vojenského konfliktu počas druhej svetovej vojny, ale návštevu využije aj na potvrdenie spoločných ekonomických projektov a zámerov,“ uvádza sa v príspevku.

V utorok sa Fico stretne s ruským prezidentom Vladimirom Putinom. V stredu 3. septembra si uctí obete druhej svetovej vojny a k pamätníku hrdinov na Námestí nebeského pokoja v Pekingu položí veniec.

„Vo štvrtok 4. septembra bude Robert Fico rokovať s prezidentom Čínskej ľudovej republiky Si Ťin-pchingom, ale aj s čínskym viceprezidentom Chan Čengom,“ dodáva sa v príspevku.

