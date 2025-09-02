Únia zbrojí ako nikdy. Výdavky dosiahnu v roku 2025 rekord, nárast je markantný

Členské štáty Organizácie Severoatlantickej zmluvy (NATO) v Európe sa pod tlakom amerického prezidenta Donalda Trumpa zaviazali výrazne zvýšiť svoje obranné výdavky. „Európa vynakladá rekordné sumy na obranu, aby ochránila svojich obyvateľov, a neplánujeme v tom prestať,“ povedala šéfka európskej diplomacie Kaja Kallasová.
Z celkovej sumy vyčlenenej na obranu približne 130 miliárd eur smeruje na investície do nových zbraní a technológií.
Od začiatku ruskej invázie na Ukrajinu v roku 2022 európske krajiny výrazne zvýšili svoje obranné rozpočty. Európska komisia minulý týždeň oznámila, že schéma pôžičiek SAFE, ktorá má pomôcť krajinám zvýšiť obranné výdavky, je plne vyčerpaná, pričom o financie požiadalo 19 z 27 členských štátov. Táto schéma umožňuje štátom získať lacnejšie pôžičky zabezpečené centrálnym rozpočtom EÚ.
Mnohé západné armády a spravodajské služby varovali, že Moskva by mohla byť pripravená zaútočiť na krajinu NATO v priebehu troch až piatich rokov po skončení vojny na Ukrajine.
Návrat Donalda Trumpa k moci tento rok priniesol Európe nový impulz. Americký prezident si na júlovom samite NATO vynútil záväzok spojencov vynakladať na bezpečnosť päť percent HDP. Z toho 3,5 percenta má ísť na základné obranné výdavky a 1,5 percenta na širšie oblasti ako infraštruktúra a kybernetická bezpečnosť.
„Dosiahnutie nového cieľa NATO vo výške 3,5 percenta HDP si vyžiada ešte väčšie úsilie, pričom celkové výdavky by mali presiahnuť 630 miliárd eur ročne,“ uviedol šéf EDA André Denk.