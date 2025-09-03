Pravda Správy Svet Do týchto miest nemajú prístup ženy s menštruáciou. Ako to vyzerá v chráme na Bali?

Chrám Saraswati v Ubudu patrí medzi najnavštevovanejšie miesta na Bali. Turistov priťahuje predovšetkým lotosová záhrada a tradičné balijské odevy, ktoré dotvárajú atmosféru posvätného miesta. Návšteva chrámu však nie je iba o estetike – viažu sa k nej aj prísne pravidlá. Podľa miestnych tradícií majú ženy počas menštruácie obmedzený pohyb v niektorých častiach areálu a nesmú si sadnúť na vyhradené kreslá. Takéto pravidlá sú súčasťou balijskej hinduistickej viery, ktorá prísne rozlišuje medzi rituálnou čistotou a nečistotou. Pre turistov to môže byť prekvapujúce, no miestni ich považujú za prirodzenú súčasť náboženského života. Chrám je zasvätený bohyni poznania, umenia a múdrosti Saraswati. Okrem rituálov sa v jeho priestoroch konajú aj tanečné predstavenia, ktoré patria k vyhľadávaným atrakciám.

Chrám Saraswati na Bali
