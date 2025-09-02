Pavel: Útok na Babiša bol zbabelý, treba si dávať pozor na nenávistnú rétoriku

„S predsedom hnutia ANO som bol aspoň formou SMS v kontakte. V princípe také správanie odsudzujem ako zbabelé. Kohokoľvek fyzicky napadnúť, a ešte k tomu zozadu, je zle. A to aj v bežnom živote, nieto v politike, je niečo také absolútne neprípustné. Nechcem špekulovať, do akej miery je to výsledkom vyhrotenej volebnej kampane, ale všetci vieme, že nenávistná rétorika môže veľmi často prerásť do konkrétnej fyzickej akcie. Mali by sme si všetci dávať pozor na to, akým spôsobom sa vyjadrujeme a predovšetkým v tak vypätej atmosfére, akou je posledný predvolebný mesiac,“ povedal Pavel. Dodal, že akékoľvek násilie tohto druhu je nutné odsúdiť, nech sa týka kohokoľvek.
Prezident poukázal na to, že spoločnosť sa už dlhšiu dobu polarizuje do nezmieriteľných táborov. Upozornil, že niektoré strany dokonca hovoria o nutnosti zmeny režimu. Väčšina obyvateľov Česka však podľa neho chce zachovať demokraciu so všetkými jej výdobytkami. Podľa Pavla je dôležité, aby spolu ľudia nebojovali, ale dokázali konfrontovať jeden druhého s odlišnými názory so snahou dospieť k niečomu spoločnému. Len tak sa podľa neho dokáže krajina posunúť vpred.
Na šéfa hnutia ANO v pondelok počas stretnutia s voličmi zaútočil muž a niekoľkokrát ho udrel po hlave barlou. Babiš potom absolvoval vyšetrenia v nemocnici. Polícia útočníka zadržala a stíha ho pre podozrenie zo spáchania trestného činu ublíženia na zdraví v štádiu pokusu a z výtržníctva.
Babiš: Útok na žiadneho politika sa už nesmie opakovať
Hnutie ANO sa podľa svojho predsedu Andreja Babiša snaží viesť pozitívnu kampaň. Muž, ktorý ho v pondelok na stretnutí s voličmi udrel barlou do hlavy, neprišiel podľa neho diskutovať, ale ho len napadnúť. Babiš zdôraznil, že podobný útok na žiadneho politika sa nesmie zopakovať. Povedal to v utorok vo videu, ktoré zverejnil na sociálnych sieťach, informuje spravodajkyňa TASR v Prahe.
„To, čo sa stalo včera, by sa nemalo a nesmie nikdy opakovať. Chcel by som vyzvať našich fanúšikov a voličov, aby sa k tomu nikdy neznížili. Ten pán včera neprišiel diskutovať. Ako som sa dozvedel z médií, dlhodobo ma nenávidí a zbabelo ma napadol barlou zozadu. Ja si vlastne ten moment ani poriadne nepamätám. Trafil ma presne na spánkovú oblasť, takže mi to opuchlo až po obočie. Ešte musím ísť na nejaké vyšetrenia a budem sa snažiť čo najskôr vrátiť do kampane,“ priblížil situáciu predseda ANO.
Podotkol, že incident ho neodradí od pokračovania v kontaktnej kampani. Na stretnutiach s voličmi hovoria podľa jeho slov najmä o politickom programe hnutia. Pre ľudí, ktorí s nimi nesúhlasia, majú pripravený materiál „Mýty a fakty“, kde podľa Babiša vyvracajú rôzne lži. „Snažíme sa viesť pozitívnu kampaň. Pán neprišiel diskutovať, prišiel ma napadnúť. A skutočne prosím všetkých, aby sa to už nestalo žiadnemu z českých politikov. Rozhodnú voľby a nie to, kto koho na stretnutí zbije,“ zdôraznil.