Fico rokoval s Putinom medzi štyrmi očami a pre Zelenského má „vážne posolstvo"

Premiér Robert Fico po stretnutí s ruským prezidentom Vladimirom Putinom uviedol, že má pripravené vážne posolstvo pre ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského. Ako informoval z pracovnej cesty v Číne, jeho rozhovor s Putinom trval takmer hodinu a dominovala mu téma vojny na Ukrajine.

02.09.2025 16:45
Fico sa v Číne stretol s Putinom: Odsúdil útoky Kyjeva, EÚ prirovnal k žabe na dne studne
Diskusia s Putinom prebehla podľa slovenského premiéra medzi štyrmi očami. „Prezident Putin ma informoval o priebehu rokovania s americkým prezidentom Donaldom Trumpom na Aljaške a o perspektíve ukončenia tohto vojenského konfliktu,“ vyhlásil Fico. Dodal, že z rozhovoru si urobil niekoľko záverov a posolstiev, ktoré plánuje v piatok odovzdať Zelenskému.

Premiér počas pobytu hovoril aj s ruským ministrom zahraničných vecí Sergejom Lavrovom.

Fico ešte na stretnutí s Putinom kritizoval útoky Ukrajiny na energetickú infraštruktúru. Zároveň potvrdil, že o tejto otázke chce v piatok diskutovať so Zelenským. Ich stretnutie sa má konať v meste Užhorod v blízkosti slovenskej hranice, povedal premiér v príhovore pre médiá, informuje TASR.

„Veľmi ostro reagujeme na útoky na ropnú infraštruktúru,“ vyhlásil Fico. „Ja sa mám stretnúť v piatok v Užhorode s prezidentom Ukrajiny a budem túto otázku veľmi vážne otvárať, lebo nie je možné, aby sa takýmto spôsobom útočilo na infraštruktúru, ktorá je pre Slovensko životne dôležitá,“ pokračoval premiér.

Fico ruskému prezidentovi tiež povedal, že nechápe niektoré rozhodnutia Európskej únie a podporuje normalizáciu vzťahov medzi oboma krajinami. „Nerozumiem niektorým rozhodnutiam EÚ. Preto chcem na tomto stretnutí veľmi otvorene povedať, že nám mimoriadne záleží na štandardizácii vzťahov medzi Slovenskou republikou a Ruskou federáciou,“ zdôraznil slovenský premiér.

V stredu sa Fico zúčastní na spomienkových podujatiach venovaných obetiam 2. svetovej vojny, na veľkej vojenskej prehliadke a absolvuje ďalšie bilaterálne rokovania s prezidentom Vietnamu Luongom Coungom a srbským prezidentom Alexandarom Vučičom.

Premiéra Fica v Pekingu vítali stuhami, od dievčaťa dostal kyticu
