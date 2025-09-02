V Grécku bolo v rámci agrodotácií EÚ neoprávnene vyplatených 23 miliónov eur

Európska únia začala viesť vyšetrovanie podozrení z korupcie pri prideľovaní dotácií Grécku po tom, čo sa objavili obvinenia, že finančná pomoc smerovala aj k ľuďom, ktorí na ňu nemali nárok.
Po vypuknutí tohto škandálu spustili vlastnú kontrolu aj grécke orgány. Preskúmali 6354 príjemcov a u 1036 z nich odhalili neoprávnené platby v celkovom objeme 23 miliónov eur.
Tieto kauzy už odovzdali súdom, ktoré môžu nariadiť zhabanie majetku tých, čo dotácie získali neoprávnene. Podvodné praktiky podľa ministra spočívali najmä vo falošných údajoch o rozlohe pôdy alebo o počte hospodárskych zvierat.
Chrisochoidis deklaroval, že zneužívanie verejných zdrojov niektorými jednotlivcami sa nesmie tolerovať. Zdôraznil, že peniaze z EÚ mali podporiť poľnohospodárstvo, a nie poslúžiť na nezákonné obohatenie úzkej skupiny ľudí.
AFP pripomenula, že európski vyšetrovatelia pred časom prehľadali aténske sídlo agentúry pre vyplácanie pomoci v rámci spoločnej poľnohospodárskej politiky (OPEKEPE). Podľa gréckej vlády táto inštitúcia každoročne medzi asi 680.000 jednotlivcov rozdeľovala viac ako tri miliardy eur a práve v nej dochádzalo ku korupcii.
Hoci sa vyšetrovanie machinácií s financiami EÚ sústreďuje najmä na obdobie vlády konzervatívneho premiéra Kyriakosa Mitsotakisa, ktorý je pri moci od júla 2019, jeho vláda tvrdí, že podvody s dotáciami pre farmárov pretrvávajú už celé desaťročia.
Tento škandál si v Grécku už vyžiadal odstúpenie jedného člena vlády a viacerých vysokopostavených úradníkov. Odhalil aj vážne zlyhania v systéme kontroly a vyvolal napätie vo vzťahoch Grécka s Bruselom, doplnila agentúra AFP.