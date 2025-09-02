Trump zopakoval, ako veľmi je sklamaný z Putina. Protiamerickej osi sa nebojí: Máme najsilnejšiu armádu, nikdy by proti nám nepoužili vojsko

Trump, ktorý sa usiluje o uzavretie prímeria vo vojne na Ukrajine, ktorú pred vyše tri a pol rokom rozpútalo Rusko, svoje sklamanie z Putina, o ktorom si predtým myslel, že stojí o mier, dal najavo opakovane. Sankcie proti Rusku však zatiaľ neschválil, aj keď nimi opakovane hrozil. S Putinom sa Trump v júli osobne zišiel na Aljaške, priame rokovania medzi Putinom a ukrajinským prezidentom Volodymyrom Zelenským o prímerí či mieri sa však dohodnúť nepodarilo. Rusko naopak v posledných dňoch zintenzívnilo svoje letecké útoky na Kyjev a ďalšie ukrajinské ciele.Čítajte viac Čo je najlepšia bezpečnostná záruka pre Ukrajinu? Vraj prispejú aj USA a Trump hrozí Rusku ekonomickou vojnou
V rozhlasovej relácii americký prezident tiež povedal, že vojna na Ukrajine nedáva žiadny zmysel, a poznamenal, že urobí niečo, čo ľuďom pomôže žiť. Každý týždeň podľa neho zomiera 7000 ľudí – prevažne vojakov na ruskej i ukrajinskej strane. „Ak to môžem pomôcť zastaviť, tak myslím, že mám povinnosť to urobiť,“ povedal Trump. Čo presne zamýšľa, zatiaľ nie je zrejmé, hrozby novými protiruskými sankciami zatiaľ jeho administratíva nenaplnila.
„Nemám z toho vôbec obavu,“ reagoval potom Trump na otázku o možnej protiamerickej osi. Tá sa vzťahovala k víkendovému summitu Šanghajskej organizácie pre spoluprácu (SCO) v Číne, počas ktorého sa zišli okrem iného Putin, jeho čínsky náprotivok Si Ťin-pching a indický premiér Naréndra Módí. „Máme zďaleka najsilnejšiu armádu, nikdy by proti nám nepoužili vojsko,“ je presvedčený Trump.