Hákový kríž na vlajke? Symbol fínskych letcov vyvoláva v NATO rozpaky

„Mohli by sme si tú vlajku ponechať, ale niekedy kvôli nej prichádza k nepríjemným situáciám so zahraničnými návštevníkmi. Možno je múdrejšie ísť s dobou,“ uviedol pre fínsku verejnoprávnu televíziu YLE nový veliteľ leteckých jednotiek v Karélii Tomi Böhm.
Ako dodal, v ich letectve práve prebieha reforma vlajok, čo by chceli využiť na to, aby sa konečne zbavili svastiky. Na príprave tejto zmeny sa podieľal i Böhm, ktorý dúfa, že sa hákový kríž podarí odstrániť, ešte kým je vo funkcii.
Vylúčil pritom, že by na armádne velenie v tejto veci niekto naliehal. „Svet sa zmenil a my sa prispôsobujeme. Neexistoval nijaký politický tlak, aby sme to urobili,“ uzavrel plukovník.
O tom, že svastika by nemala patriť medzi symboly fínskych ozbrojených síl, sa v krajine diskutuje už niekoľko rokov.
Vedenie armády pre agentúru AP potvrdilo, že konkrétny plán na zmenu vlajok vznikol až v roku 2023, keď Fínsko v reakcii na ruskú agresiu voči Ukrajine vstúpilo do Severoatlantickej aliancie.
Velenie však odmieta, že by to súviselo s členstvom v NATO. Dôvodom vraj bolo, aby symboly „lepšie odzrkadľovali súčasnú identitu letectva“.Čítajte viac Prečo dali Fínsko a Švédsko prednosť vstupu do NATO pred neutralitou?
Podľa politológa Helsinskej univerzity Teiva Teivainena, ktorý je dlhoročným kritikom svastiky, je však jasné, že zmenu v prístupe podnietil práve vstup do aliancie.
Šéf leteckého štábu Jari Mikkonen napríklad ešte v júli 2020 vyhlasoval, že sú hrdí na svoje tradície. „Nehanbíme sa za svastiku, ktorú používame. Nemá nič spoločné s nacistickým Nemeckom,“ povedal pre denník Helsingin Sanomat.
Vojenské letectvo vtedy potichu zmenilo emblém svojho hlavného stanu – namiesto hákového kríža orámovaného krídlami si zvolilo „neškodného“ zlatého orla.
Ten by sa mal stať aj novým znakom na vlajkách. Fínske velenie si podľa Teivainena uvedomilo, že po vstupe do NATO je už svastika neudržateľná.
Fínski letci totiž prichádzajú do styku so zahraničnými vojakmi, ktorí ju vnímajú ako nacistický symbol. Pred štyrmi rokmi sa napríklad stalo, že jednotka nemeckého letectva zrušila účasť na ceremoniáli v Laponsku, keď zistila, že tam budú vystavovať vlajky s hákovým krížom. Stáť pod nimi bolo pre nich neprijateľné.Čítajte viac Fínsko vstúpilo do NATO. Pozrite sa, akú ohromnú silu so sebou prináša
Ako sa však Fíni vôbec dostali k „hakenkreuzu“? Keď ich krajina v decembri 1917 získala nezávislosť po rozpade cárskej ríše, švédsky gróf Eric von Rosen novozaloženému fínskemu letectvu daroval prvý stroj – svoje lietadlo so svastikou, ktorú používal ako vlastný emblém.
Z úcty k nemu tak Fíni potom označili všetky lietadlá. V tom čase ešte nešlo o nacistický symbol, keďže svastika je starý znak siahajúci až do čias pred 10-tisíc rokmi.
Istá spojitosť s nacizmom však napriek tomu existuje. Z von Rosena sa stal neskôr podporovateľ národného socializmu, dokonca sa priatelil s niekdajším šéfom nemeckej Luftwaffe Hermannom Göringom, ktorý bol i jeho švagrom.