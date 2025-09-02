Pravda Správy Svet Americká armáda zaútočila na loď vezúcu nelegálne drogy z Venezuely

Americká armáda zaútočila na loď vezúcu nelegálne drogy z Venezuely

Americká armáda dnes v Karibiku zaútočila na venezuelskú loď, ktorá prevážala nelegálne drogy. Ako prvý o tejto akcii informoval americký prezident Donald Trump, ktorý uviedol, že Pentagon čoskoro poskytne podrobnosti, napísala agentúra Reuters.

02.09.2025 22:10
USA Venezuela lode vojenské nasadenie drogy... Foto: ,
Na archívnej snímke torpédoborec USS Gravely. Americký prezident Donald Trump vyslal tri vojenské lode k pobrežiu Venezuely v rámci boja proti obchodovaniu s drogami.
„Do našej krajiny prúdi veľké množstvo drog, a to už dlhý čas. A práve tieto pochádzali z Venezuely,“ povedal Trump novinárom v Bielom dome. Spojené štáty vyslali do južnej časti Karibiku vojnové lode s cieľom naplniť Trumpov sľub bojovať proti drogovým kartelom.

Muž salutuje potom, ako vstúpil do milícii...
Nábory do milícii oznámené prezidentom Madurom...
+7Vládny prívrženec drží v rukách hračky s...

Dnešný útok sa zdá byť prvou vojenskou operáciou tohto druhu v regióne a nasledoval len deň po tom, ako proti prítomnosti plavidiel amerického vojenského námorníctva v Karibiku protestoval venezuelský prezident Nicolás Maduro.

Spojené štáty do južnej časti Karibiku a okolitých vôd presunuli väčší počet lodí vojenského námorníctva. Caracas kvôli tomu podal minulý týždeň sťažnosť generálnemu tajomníkovi OSN Antóniovi Guterresovi. USA tvrdia, že plavidlá sú v oblasti kvôli hrozbe, ktorú predstavujú latinskoamerické drogové gangy.

Minister zahraničia Marco Rubio uviedol, že loď, ktorá bola terčom útoku, prevádzkovala skupina obchodníkov s drogami, ktorú Washington označil za teroristickú organizáciu.

Americké úrady tvrdia, že autoritársky prezident Maduro je zapojený do pašovania kokaínu do Spojených štátov a patrí medzi lídrov údajnej drogovej organizácie Cártel de los Soles. Kvôli tomu americké ministerstvo spravodlivosti na Madura vypísalo odmenu 50 miliónov dolárov. Spojené štáty neuznávajú Madura ako prezidenta Venezuely.

