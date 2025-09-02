Americká armáda zaútočila na loď vezúcu nelegálne drogy z Venezuely

„Do našej krajiny prúdi veľké množstvo drog, a to už dlhý čas. A práve tieto pochádzali z Venezuely,“ povedal Trump novinárom v Bielom dome. Spojené štáty vyslali do južnej časti Karibiku vojnové lode s cieľom naplniť Trumpov sľub bojovať proti drogovým kartelom.
Dnešný útok sa zdá byť prvou vojenskou operáciou tohto druhu v regióne a nasledoval len deň po tom, ako proti prítomnosti plavidiel amerického vojenského námorníctva v Karibiku protestoval venezuelský prezident Nicolás Maduro.Čítajte viac Niečo sa deje. Pri Venezuele sa zhromažďujú americké vojenské lode. Kolumbia hovorí o pomoci Madurovi, ten povoláva milície
Spojené štáty do južnej časti Karibiku a okolitých vôd presunuli väčší počet lodí vojenského námorníctva. Caracas kvôli tomu podal minulý týždeň sťažnosť generálnemu tajomníkovi OSN Antóniovi Guterresovi. USA tvrdia, že plavidlá sú v oblasti kvôli hrozbe, ktorú predstavujú latinskoamerické drogové gangy.Čítajte viac USA obvinili Madura z pašovania drog. K brehom Venezuely vyslali vojnové lode, núkajú 50 miliónov dolárov za jeho dolapenie
Minister zahraničia Marco Rubio uviedol, že loď, ktorá bola terčom útoku, prevádzkovala skupina obchodníkov s drogami, ktorú Washington označil za teroristickú organizáciu.
Americké úrady tvrdia, že autoritársky prezident Maduro je zapojený do pašovania kokaínu do Spojených štátov a patrí medzi lídrov údajnej drogovej organizácie Cártel de los Soles. Kvôli tomu americké ministerstvo spravodlivosti na Madura vypísalo odmenu 50 miliónov dolárov. Spojené štáty neuznávajú Madura ako prezidenta Venezuely.