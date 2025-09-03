ONLINE: Šéf NATO Rutte: Ruská hrozba rastie, ich rakety môžu doletieť kamkoľvek v Európe za niekoľko minút

Najdôležitejšie udalosti
- Vojna na Ukrajine trvá 1 288 dní
5:55 Šéf NATO Mark Rutte tvrdí, že žiadna krajina v Európe nie je v bezpečí pred ruskými raketami. V súvislosti so zvýšením výdavkov na obranu podľa britského denníka The Guardian ostro varoval európske krajiny.
„Nerobíme to len pre jednočlenné publikum ( pre Trumpa), robíme to preto, lebo… hrozba zo strany Rusov sa každým dňom zvyšuje. Nebuďme naivní. Jedného dňa by sa to mohlo týkať aj Luxemburska alebo mojej krajiny, Holandska. Všetci sme teraz v bezpečí. Myslíme si, že sme ďaleko od Ruska, ale sme veľmi blízko,“ povedal.
„Pri najnovšej ruskej raketovej technológii, napríklad, rozdiel medzi Litvou na frontovej línii a Luxemburskom, Haagom alebo Madridom je teraz 5 až 10 minút. To je čas, ktorý táto raketa potrebuje, aby dosiahla tieto časti Európy. Takže všetci sme pod priamou hrozbou zo strany Rusov , všetci sme teraz na východnom krídle, či už žijete v Londýne alebo v Talline… už nie je žiadny rozdiel,“ uviedol.
Rutte tiež reagoval na podozrenie z ruského rušenia GPS, ktoré sa počas víkendu týákalo lietadla s predsedníčkou Európskej komisie Ursulou von der Leyenovou v Bulharsku. Povedal, že NATO to berie veľmi vážne a „zintenzívnilo svoju reakciu, pokiaľ ide o kybernetické útoky“, pričom poukázal na množstvo incidentov po celej Európe.
„Vždy som nenávidel slovo hybrid, pretože znie tak roztomilo, ale hybrid je presne toto: rušenie komerčných lietadiel s potenciálne katastrofálnymi následkami, pokus o atentát na veľkého priemyselníka v jednej zo spojeneckých krajín NATO, útok na národnú zdravotnú službu v Spojenom kráľovstve. Nie sú to malé, milé incidenty. Sú to obrovské incidenty, ktoré majú obrovský dopad,“ uviedol Rutte podľa The Guardian.
K situácii na Ukrajine poznamenal, že akýkoľvek trvalý mier si vyžaduje silnejšiu ukrajinskú armádu, ale aj „bezpečnostné záruky od priateľov a partnerov Ukrajiny, USA, Európy a ďalších“. Podotkol, že sa na tom intenzívne pracuje.
Vo štvrtok sa v Paríži uskutoční stretnutie takzvanej koalície ochotných, ktorá zahŕňa približne 30 štátov aktívne pomáhajúcich napadnutej Ukrajine. Niektorí účastníci sa pripoja prostredníctvom videa. Očakáva sa, že sa okrem iného budú zaoberať bezpečnostnými zárukami pre Ukrajinu po uzavretí prímeria.