Čína na hodinovej vojenskej prehliadke ukázala aj jadrové zbrane, na prejav čínskeho prezidenta reagoval Trump

Prehliadke z tribúny sa prizerali okrem čínskych predstaviteľov a vojnových veteránov aj viacerí zahraniční hostia. Zábery čínskej stanice CCTV zachytili čínskeho prezidenta, ako stojí na tribúne medzi ruským prezidentom Vladimirom Putinom a severokórejským vodcom Kim Čong-unom. Zúčastnili sa na nej tiež bieloruský vodca Alexander Lukašenko, iránsky prezident Masúd Pezeškján či slovenský premiér Robert Fico. Medzi hosťami neboli vysokí predstavitelia USA, západnej Európy, Japonska, Indie či Južnej Kórey.
„Veľké obrodenie čínskeho národa je nezastaviteľné,“ uviedol v prejave Si s odvolaním sa na slogan používaný čínskou komunistickou stranou. Strategickou oporou tohto úsilia musí podľa prezidenta byť čínska armáda. Po ukončení prejavu vykonal Si inšpekciu nastúpených jednotiek a z otvorenej limuzíny zdravil vojakov, ktorí mu zodpovedali zvolaním „Slúžime ľudu!“, píše agentúra AP.
Na Siov prejav okamžite reagoval americký prezident Donald Trump, ktorý na svojej sociálnej sieti Truth Social položil otázku, či Si spomenie aj americkú podporu a obete v boji za čínsku slobodu v priebehu 2. svetovej vojny. Čínskemu prezidentovi aj „úžasnému čínskemu ľudu“ Trump následne zaželal krásny deň osláv. „Odovzdajte prosím moje vrelé pozdravy Vladimirovi Putinovi a Kim Čong-unovi, s ktorými intrigujete proti Spojeným štátom,“ zakončil Trump svoj odkaz.
Na prehliadke, ktorá trvala viac ako hodinu, čínska armáda ukázala okrem iného rad balistických striel vrátane hypersonických či jadrových, jednotky pre kybernetický boj, prieskumné a útočné drony či strategické bombardéry. Pri zakončení prehliadky bolo nad námestím vypustených 80 000 holubíc, píše Reuters.
Čínska armáda na stredajšej veľkej vojenskej prehliadke v Pekingu pri príležitosti osláv 80. výročia skončenia druhej svetovej vojny predstavila viacero nových zbraní. Verejnosť po prvýkrát uvidela medzikontinentálnu balistickú raketu DF-5C alebo laserovú zbraň LY-1, uviedla televízia BBC.
Nová medzikontinentálna raketa DF-5C je variantom strely rovnakého typu Tung-feng-5. Vojenský analytik Alexander Neill pre BBC uviedol, že raketa má pravdepodobne väčší dosah a môže niesť až 12 jadrových hlavíc.
DF-5C je navrhnutá na odpal zo sila a slúži najmä ako strategický odstrašujúci prostriedok. Pokiaľ by ju vypustili zo zariadení na severe krajiny, bola by schopná zasiahnuť územie kontinentálnych Spojených štátov, tvrdí Neill.
Predstavená bola aj laserová zbraň LY-1, ktorá bola pripevnená na osemkolesovom obrnenom vozidle HZ-155. Podľa analytika je mimoriadne výkonná a môže vyradiť alebo spáliť elektroniku, či dokonca oslepiť pilotov.
Na prehliadke bolo možné spozorovať i veľké ponorkové drony AJX002. Tieto 18 metrov dlhé bezpilotné stroje sa môžu ponoriť do hĺbky 18 až 20 metrov. Využité môžu byť pri riadiacich a prieskumných misiách, ako aj na útoky na lode alebo ponorky.
Medzi ďalšími predstavenými zbraňami bol systém protivzdušnej obrany stredného dosahu HQ-29, ako aj nový systém zameraný na zneškodňovanie veľkých skupín dronov.