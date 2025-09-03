Zverejnili 33-tisíc strán Epsteinových spisov vrátane videií. V dokumentoch má figurovať aj Trumpovo meno

Výbor ministerstvo o predloženie spisov požiadal ešte v auguste. „V súčasnosti pracujeme na nahratí týchto dokumentov, aby boli úplne transparentné a aby ich mohol vidieť každý v Amerike,“ povedal predseda výboru James Comer. „Pracujeme na tom tak rýchlo, ako to len ide. Chceme, aby boli čo najskôr zverejnené,“ dodal.
V nahratých súboroch sa okrem preskenovaných dokumentov nachádzajú aj videá zachytávajúce zábery z policajných prehliadok a výsluchov obetí. Bezprostredne nie je jasné či súbory obsahujú doposiaľ nezverejnené informácie.Čítajte viac Je na zozname aj Trump? Americký prezident bagatelizuje kauzu Epstein: Nikoho jeho prípad nezaujíma
AP pripomína, že kongresmani vyvíjajú tlak na ministerstvo spravodlivosti, aby zverejnilo viac informácií o prípade Epsteina. Demokrati aj niektorí republikáni sa usilujú prijať zákon, ktorý by vyžadoval, aby rezort zverejnil spisy v plnom rozsahu s výnimkou osobných údajov obetí.
Obvinený finančník Epstein v roku 2019 spáchal samovraždu v newyorskej väznici po tom, ako bol obvinený z obchodovania s ľuďmi vrátane neplnoletých na účely sexuálneho zneužívania svojimi priateľmi a známymi.
V spisoch Epsteinovho prípadu podľa medializovaných informácií figuruje aj meno amerického prezidenta Donalda Trumpa, ktorý sa s Epsteinom poznal. Trump i jeho ľudia v kampani sľubovali, že zverejnia mená Epsteinových prominentných klientov, ak sa dostanú k moci. Teraz však tvrdia, že nie je čo zverejniť. Tento postoj vyvolal vážny rozkol v Trumpovom neformálnom hnutí MAGA (Urobme Ameriku znovu skvelou).Čítajte viac Ostrá hádka niekdajších priateľov: Trump vyhodil Muska z vlády a vyhráža sa zrušením zmlúv, ten ho následne spojil s kauzou Epsteina