Trump: Pozdravujem Siho, Kima a Putina, ktorí spoločne konšpirujú proti USA

Americký prezident Donald Trump v stredu reagoval na vojenskú prehliadku v Pekingu, ktorou si Čína pripomína 80. výročie skončenia druhej svetovej vojny.

03.09.2025 08:21
Čínsky prezident Si Ťin-pching (uprostred), ruský vodca Vladimir Putin (vľavo) a severokórejský diktátor Kim Čong na vojenskej prehliadke v Pekingu, ktorou si Čína pripomína 80. výročie skončenia druhej svetovej vojny, 3. septembra 2025
Šéf Bieleho domu poslal pozdrav čínskemu prezidentovi Si Ťin-pchingovi, prezidentovi Ruska Vladimirovi Putinovi a severokórejskému vodcovi Kim Čong-unovi, ktorí podľa neho spoločne v Pekingu konšpirujú proti Spojeným štátom. Napísal to v príspevku na svojej sociálnej sieti Truth.

Čínskemu prezidentovi a ľudu Trump odkázal, aby si dnešný deň osláv užili. Upozornil však, že Spojené štáty počas druhej svetovej vojny poskytli Číne podporu v bojoch proti Japonsku a mnohí Američania pri nich zahynuli.

„Veľkou otázkou, ktorú treba zodpovedať je, či čínsky prezident Si spomenie obrovskú podporu a krv, ktorú Spojené štáty preliali, aby Číne pomohli zabezpečiť slobodu,“ napísal Trump. „Mnohí Američania zahynuli pri čínskom úsilí o víťazstvo a slávu. Dúfam, že si ich náležite uctia a pripomenú pre ich odvahu a obetu!“ zdôraznil.

Čína na prehliadke ukázala jadrové zbrane

Ľudstvo opäť čelí voľbe medzi mierom a vojnou, medzi dialógom a stretom. Podľa agentúry AFP to povedal čínsky prezident Si Ťin-pching v prejave, ktorým začal stredajšiu vojenskú prehliadku na pekinskom námestí Tchien-an-men, ktorá je súčasťou čínskej oslavy 80. výročia konca 2. svetovej vojny.

„Veľké obrodenie čínskeho národa je nezastaviteľné,“ uviedol v prejave Si s odvolaním sa na slogan používaný čínskou komunistickou stranou. Strategickou oporou tohto úsilia musí podľa prezidenta byť čínska armáda. Po ukončení prejavu vykonal Si inšpekciu nastúpených jednotiek a z otvorenej limuzíny zdravil vojakov, ktorí mu zodpovedali zvolaním „Slúžime ľudu!"

Na prehliadke, ktorá trvala viac ako hodinu, čínska armáda ukázala okrem iného rad balistických striel vrátane hypersonických či jadrových, jednotky pre kybernetický boj, prieskumné a útočné drony či strategické bombardéry. Pri zakončení prehliadky bolo nad námestím vypustených 80-tisíc holubíc.

