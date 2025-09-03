Súd Trumpovi zakázal deportovať Venezuelčanov. Prezident si chcel pomôcť zákonom z konca 18. storočia

Trojčlenný senát 5. odvolacieho súdu Spojených štátov, jedného z najkonzervatívnejších v krajine, sa v pomere 2:1 stotožnil s právnikmi zaoberajúcimi sa právami prisťahovalcov a sudcami nižších súdov, ktorí argumentovali, že zákon o cudzích nepriateľoch z roku 1798 nie je určený na vysporiadanie sa s členmi gangov.
„Súd správne odmietol používanie vojnového zákona v mierových časoch na reguláciu imigrácie zo strany Trumpovej vlády. Ide o mimoriadne dôležité rozhodnutie, ktoré narúša názor vlády, že môže jednoducho vyhlásiť stav núdze bez akéhokoľvek dohľadu zo strany súdov," uviedol Lee Gelernt z Americkej únie občianskych slobôd.
V marci deportovali Spojené štáty viacerých Venezuelčanov do Salvádoru na základe zákona o cudzích nepriateľoch, čím vláda obišla zaužívané imigračné postupy. Rodinní príslušníci a právnici mnohých zasiahnutých osôb popierajú ich väzby na gangy. Deportácie vyvolali ostrú kritiku zo strany ľudskoprávnych skupín a tiež právny spor s Trumpovou vládou.
Zákon o cudzích nepriateľoch bol v histórii USA použitý len trikrát, a to vždy počas vyhlásených vojen – vo vojne v roku 1812 a v dvoch svetových vojnách.