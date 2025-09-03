"Bratská povinnosť". Putin ďakuje Kimovi za krv severokórejských vojakov. KĽDR sľubuje ešte viac

Podľa agentúry Reuters Putin naopak Kimovi poďakoval za nasadenie severokórejských vojakov vo vojne proti Ukrajine. „Sme ochotní Rusku pomôcť, je to bratská povinnosť. Spolupráca od vlaňajšieho júna posilnila a mali by sme usilovne pracovať na jej ďalšom posilnení v rôznych oblastiach“ povedal podľa agentúry Kim pred novinármi na začiatku stretnutia, ktoré nasledovalo po rozsiahlej vojenskej prehliadke zorganizovanej Čínou k 80. výročiu konca druhej svetovej vojny.
Severokórejský vodca svojimi slovami odkazoval na dohodu o strategickom partnerstve, ktorú s Putinom podpísali v minulom roku. Zaviazali sa v nej k vzájomnej pomoci v prípade, že niektorá z krajín bude čeliť agresii.
„Ako je známe, z vašej iniciatívy sa vaše špeciálne jednotky podieľali na oslobodení Kurskej oblasti (od ukrajinských síl). Vaši vojaci bojovali odvážne a hrdinsky. Rád by som poznamenal, že nikdy nezabudneme na obete, ktoré vaše ozbrojené sily a rodiny vašich vojakov utrpeli. Žiadam vás, aby ste vybavili všetkým občanom KĽDR má najvrelejšie slová vďačnosti," vyhlásil ruský prezident.
Z jeho rozkazu začali ruské sily v roku 2022 rozsiahlu ozbrojenú inváziu na Ukrajinu, ktorá sa odvtedy so západnou pomocou bráni. Ukrajinská armáda v lete 2024 v prekvapujúcej operácii obsadila časť ruskej Kurskej oblasti, odkiaľ bola ruskými silami vytlačená až na jar tohto roku. Severokórejskí vojaci sa práve tam zapojili do bojov.
Putin je v Číne od nedele, kde sa zúčastnil na summite Šanghajskej organizácie pre spoluprácu (SCO). Ten sa konal v prístavnom meste Tchien-ťin a ruský prezident hovoril okrem iného s indickým premiérom Naréndrou Módím alebo so svojím iránskym či tureckým náprotivkom. Kim prišiel do Pekingu v utorok svojím obrneným vlakom.
Obaja lídri sprevádzali čínskeho prezidenta na pekinskom námestí Tchien-an-men, kde sa konala vojenská prehliadka. Čínska armáda tam ukázala svoje strategické zbrane, hypersonické strely alebo nové kybernetické či informačné podporné jednotky. Medzi hosťami boli zástupcovia Slovenska, Srbska, Bieloruska, Barmy, Kuby alebo Vietnamu. Naopak predstavitelia USA, západnej Európy, Japonska, Indie či Južnej Kórey sa nezúčastnili.