Zasiahne čokoľvek na planéte. Čína na prehliadke ukázala novú medzikontinentálnu balistickú raketu

Podľa správ čínskej štátnej agentúry Sin-chua sa po prvý raz verejne ukázal celý arzenál diaľkových strategických systémov, ktoré tvoria tzv. „jadrovú triádu“ – pozemné, námorné a vzdušné sily. V publikácii sa zdôrazňuje, že tento arzenál je „strategickým tromfom na ochranu národnej suverenity a obranu dôstojnosti“.
Novú DF-61 predstavili na osemkolesovej mobilnej platforme. Okrem nej Čína predviedla aj balistickú raketu vzdušného typu JL-1, ponorkovú medzikontinentálnu raketu JL-3 a modernizovanú verziu pozemnej rakety DF-31.
Médiá pripomínajú, že označenie DF-61 sa používalo už v 70. rokoch pre kvapalinovú raketu, ktorej vývoj bol ukončený v roku 1978. Ruská agentúra RIA Novosti zároveň napísala, že raketa DF-5C má podľa oficiálnych údajov dosah, ktorý pokrýva celú planétu.
Verejnosť takisto po prvýkrát uvidela medzikontinentálnu balistickú raketu DF-5C alebo laserovú zbraň LY-1, uviedla televízia BBC.
Samotný sprievod, ktorý sa konal v centre Pekingu, bol podľa UNIAN najväčšou ukážkou vojenskej sily a diplomatického vplyvu Číny za posledné roky. Na prehliadke sa okrem rakiet objavili aj stíhacie lietadlá, tanky a ďalšie moderné zbrane.
Na prehliadke, ktorá trvala viac ako hodinu, čínska armáda ukázala okrem iného rad balistických striel vrátane hypersonických či jadrových, jednotky pre kybernetický boj, prieskumné a útočné drony či strategické bombardéry. Pri zakončení prehliadky bolo nad námestím vypustených 80 000 holubíc, píše Reuters.Čítajte aj Čína na hodinovej vojenskej prehliadke ukázala aj jadrové zbrane, na prejav čínskeho prezidenta ironicky reagoval Trump