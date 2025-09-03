Pravda Správy Svet Zamilovaná 80-ročná Japonka poslala milión jenov mužovi vydávajúcemu sa za astronauta

Zamilovaná osemdesiatnička z Japonska poslala milión jenov (asi 5 800 eur) mužovi, ktorý sa vydával za astronauta uviaznutého na kozmickej stanici. Napísala to agentúra AFP.

03.09.2025 10:15
Žena zo severojaponského ostrova Hokkaidó sa v júli na sociálnych sieťach zoznámila s mužom, ktorý sa vydával za astronauta. Vymenili si spolu niekoľko správ a obeť, ktorá žije sama, sa do podvodníka zamilovala.

Muž jej jedného dňa povedal, že sa nachádza vo vesmíre na palube kozmickej lode, ale že bol napadnutý a potrebuje kyslík. Na ženu potom naliehal, aby mu poslala peniaze na nákup kyslíka, načo sa mu zo zamilovanej seniorky podarilo vymámiť milión jenov.

Polícia prípad klasifikovala ako podvod, ďalšie detaily ale nezverejnila.

Podobný prípad sa odohral tento rok v januári vo Francúzsku, keď päťdesiatnička Anne zaplatila 830 000 eur podvodníkovi, ktorý sa vydával za amerického herca Brada Pitta. Muž používal falošné selfie snímky, falšované doklady aj umelú inteligenciu.

