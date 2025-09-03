Pravda Správy Svet Po Rusku a Číne aj Bielorusko? Fico hovoril s Lukašenkom o návšteve

Po Rusku a Číne aj Bielorusko? Fico hovoril s Lukašenkom o návšteve

Slovenský premiér Robert Fico by mohol navštíviť Bielorusko. O možnosti takejto cesty rokoval počas neformálneho stretnutia v Pekingu s bieloruským prezidentom Alexandrom Lukašenkom. V stredu o tom informovala agentúra BelTA.

03.09.2025 10:41
lukašenko Foto: ,
Bieloruský prezident Alexander Lukašenko (vpravo) a jeho syn Nikolaj na recepcii po vojenskej prehliadke na pamiatku 80. výročia konca druhej svetovej vojny v Pekingu v Číne v stredu 3. septembra 2025.
Obe strany sa zhodli na potrebe naplánovať návštevu, na ktorej by sa diskutovalo o potenciálnych oblastiach spolupráce medzi oboma krajinami, napísala agentúra. Úrad vlády SR ani premiér o týchto rozhovoroch doposiaľ neinformovali.

Podľa bieloruského štátneho kanála Pul Pervogo existuje viacero projektov, ktoré by mohli prispieť k rozšíreniu bilaterálnych vzťahov.

BelTA pripomína, že v rámci diplomatických krokov Slovensko nedávno vymenovalo nového veľvyslanca v Minsku Jozefa Migaša, ktorý nastúpil do funkcie v júni. V Bielorusku už pôsobil v rokoch 2016 – 2020.

„Slovenská republika má záujem o pragmatickú spoluprácu s každou krajinou sveta. Chceme preto obnoviť konštruktívny dialóg aj s bieloruskou stranou,“ vyhlásil šéf slovenskej diplomacie Juraj Blanár pri oznamovaní Migašovho vymenovania.

