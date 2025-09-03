Pravda Správy Svet Pokles popularity vládneho Fideszu sa v Maďarsku zastavil, TISZA si drží náskok

Pokles popularity maďarskej vládnej strany Fidesz sa podľa výsledkov augustového prieskumu verejnej mienky inštitútu 21 Kutatóközpont zastavil na hodnote 26 percentuálnych bodov. Mimoparlamentná strana TISZA si udržala náskok a v auguste by ju volilo 36 percent Maďarov. S odvolaním sa na server 24.hu o tom informuje spravodajca TASR v Budapešti.

03.09.2025 12:44
Pokles popularity vládnej strany Fidesz sa začal vlani v októbri a tábor jej priaznivcov v porovnaní s prieskumom z konca júna stúpol o jedno percento. Tábor sympatizantov strany TISZA s predsedom Péterom Magyarom ako najsilnejším kritikom vlády premiéra Viktora Orbána sa rozrástol o dva percentuálne body.

K prekročeniu päťpercentného prahu pre vstup do parlamentu má najbližšie opozičné Hnutie naša vlasť (Mi Hazánk Mozgalom) s aktuálnou podporou piatich percent opýtaných, podobne tomu bolo aj v júni.

Na ďalších pozíciách sa umiestnili Maďarská strana dvojchvostého psa (Magyar Kétfarkú Kutya Párt) s trojpercentnou a Demokratická koalícia (DK) s dvojpercentnou podporou respondentov.

