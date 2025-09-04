Najväčší skalný labyrint v strednej Európe sa týči u našich susedov. Pozrite si zábery priamo odtiaľ
V srdci Adršpašsko-teplických skál v Česku sa ukrýva čarovné jazero vzniknuté zatopením starého pieskovcového lomu. Toto jazero je známe svojou krištáľovo čistou, smaragdovo zelenou vodou, ktorá nádherne kontrastuje s monumentálnymi skalnými vežami a lesmi navôkol. Sú najväčším skalným miestom v Česku a zároveň najrozsiahlejším i najdivokejším skalným labyrintom v strednej Európe. Miesto, kde sa dnes vypínajú pieskovcové veže, kedysi pokrývalo more. História Adršpašských skál sa začala písať už pred 89 miliónmi rokov. Milovníci rozprávok si na brehu jazera môžu spomenúť na rozprávku Tretí princ, ktorú na tomto mieste nakrúcali. Miesto je fotogenické, tiché a pôsobí až magicky, ktoré každoročne navštívia tisíce milovníkov prírody a turistiky.