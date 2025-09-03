Pravda Správy Svet Izrael vypustil sledovací satelit pre lepšie monitorovanie Blízkeho východu

Izrael vypustil nový špionážny satelit. Tamojší predstavitelia obrany to označili za strategický míľnik pre posilnenie dohľadu nad Blízkym východom, informuje TASR podľa správy agentúry AP.

03.09.2025 13:49
Vojenskí predstavitelia a minister obrany Jisrael Kac v stredu uviedli, že satelit posilní schopnosť Izraela skúmať územie nepriateľských krajín. Ako príklad uviedli 12-tisíc záberov z Iránu, ktoré zozbierali počas 12-dňovej vojny v júni tohto roka. „Je to tiež odkaz všetkým našim nepriateľom, nech sa nachádzajú kdekoľvek – neustále vás sledujeme vo všetkých situáciách,“ uviedol Kac v príspevku na platforme X.

Okrem monitorovania Iránu získava Izrael prieskumné možnosti aj v iných častiach Blízkeho východu. Izraelský premiér Benjamin Netanjahu vyhlasuje, že vedie „vojnu na siedmich frontoch“, v rámci ktorej izraelské sily útočia na ciele v Libanone, Sýrii, Jemene a Iraku počas 23 mesiacov prebiehajúcej vojny v Pásme Gaze.

Predstaviteľ armády ozrejmil, že satelit Ofek 19 je súčasťou širšieho úsilia zameraného na „udržiavanie trvalého a simultánneho dohľadu nad akýmkoľvek bodom na Blízkom východe“.

Vesmírny program Tel Avivu sa v posledných rokoch rozšíril o niekoľko satelitov, vďaka čomu môže robiť vysokokvalitné satelitné monitorovanie a zber spravodajských informácií. Letecký a obranný priemysel je pilierom izraelskej ekonomiky a výrobca satelitov spoločnosť Israel Aerospace Industries predáva raketové systémy, drony a lietadlá aj krajinám v Európe, Ázii a Severnej Amerike.

Izraelská armáda neuviedla, odkiaľ satelit utorok večer odštartoval.

