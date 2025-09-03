Trump vyvrátil špekulácie o svojom zdraví, ktoré sa rozšírili na internete

Trump v utorok špekulácie o svojom zdraví označil za falošné správy a uviedol, že bol počas predĺženého víkendu činný. „Vedel som, že hovoria: ‚Je v poriadku? Ako mu je? Čo sa deje?‘ Je to celkom šialené. Veľa ľudí vie, že som bol tento Deň práce (v pondelok) veľmi aktívny,“ povedal prezident novinárom.
Pred utorkovým vystúpením v Bielom dome Trump naposledy verejne prehovoril v utorok 26. augusta, keď odpovedal na otázky novinárov počas zasadnutia vládneho kabinetu. Reportéri následne Trumpa vyfotili v sobotu, nedeľu a pondelok, keď cestoval medzi Bielym domom a svojím golfovým ihriskom vo Virgínii.
Od piatka sa hashtag odkazujúci na Trumpovu údajnú smrť vo vyhľadávaní na sociálnej sieti X objavil 104 000-krát a vygeneroval 35,3 milióna zhliadnutí, píše agentúra AFP s odvolaním sa na organizáciu NewsGuard, ktorá bojuje proti dezinformáciám.
Niektorí užívatelia internetu zverejnili mapy, ktoré údajne ukazovali uzavreté cesty v okolí vojenskej nemocnice Waltera Reeda neďaleko Washingtonu ako dôkaz, že je Trump v tomto zariadení liečený s vážnou chorobou.
Iní ako dôkaz o tom, že sa prezidentovi niečo stalo, cez víkend zdieľali nezvyčajný nárast takzvaného pizzového indexu Pentagonu, webovej stránky, ktorá „v reálnom čase sleduje popularitu pizzérií v okolí Pentagonu ako nekonvenčný ukazovateľ vojenskej aktivity“.
Otázky o Trumpovom zdraví rozdúchal tiež viceprezident J. D. Vance, ktorý minulú stredu v rozhovore s denníkom USA Today povedal, že si je istý, že prezident Spojených štátov je v dobrej kondícii a že dokončí zvyšok svojho funkčného obdobia. „A keby, nedaj bože, došlo k strašnej tragédii, neviem si predstaviť lepšiu prípravu na túto prácu, ako akú som získal za posledných 200 dní,“ dodal Vance.
Trump sa tiež 19. augusta na stanici Fox News zmienil o svojej smrteľnosti. „Chcem sa pokúsiť dostať do neba, pokiaľ je to možné. Počul som, že sa mi nedarí dobre. Počul som, že som na samotnom dne rebríčka,“ povedal 79-ročný prezident.
Stanica CNN s odvolaním sa na nemenované zdroje blízke prezidentovi píše, že Trump sa s modrinami opakovane potýkal dlho pred nástupom do úradu. Podstúpil kvôli nim niekoľko lekárskych prehliadok, z ktorých vyplynulo, že modriny súvisia s Trumpovým vekom a užívaním aspirínu. Užívatelia sociálnych sietí tiež poukazovali na fotografie Trumpových nateklých členkov. Biely dom v júli uviedol, že Trump kvôli opuchu nôh podstúpil lekárske vyšetrenie, ktoré odhalilo chronickú žilovú nedostatočnosť, teda stav bežný u starších ľudí, pri ktorom poškodené žily v nohách nedokážu efektívne udržiavať prúdenie krvi.