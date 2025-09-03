Pravda Správy Svet FOTO: Šíky armády, z ktorých sa hlava zakrúti, pohľadné vojačky aj jadrové zbrane. Čína ukázala svetu svoju vojenskú silu

Peking sa stal 3. septembra dejiskom jednej z najväčších vojenských prehliadok v histórii krajiny. Podujatie, ktoré pripomenulo 80. výročie kapitulácie Japonska v druhej svetovej vojne, malo jasný cieľ – demonštrovať modernizovanú armádu a vyslať svetu odkaz o odstrašení.

03.09.2025 17:24
debata (20)
Na námestí Tian’anmen pochodovali tisíce vojakov v dokonale synchronizovaných formáciách. Výraznú pozornosť médií pritiahli aj ženy v uniforme, ktoré s hrdosťou kráčali vedľa svojich mužských kolegov. Hoci to pôsobilo ako symbol rovnocenného zastúpenia, v realite ide skôr o reprezentatívny prvok – ženy tvoria v čínskej armáde len približne 5 až 7 percent aktívne slúžiacich. Ich účasť na prehliadke tak má predovšetkým vizuálny a propagandistický efekt, ktorý má podporiť obraz inkluzívnych ozbrojených síl.

Technologickým vrcholom prehliadky bola prvá verejná prezentácia čínskej „jadrovej triády“. Tá je schopná odpaľovať strategické rakety z pevniny, mora aj vzduchu. Defilé doplnili hypersonické rakety, laserové zbrane, podmorské drony či futuristické robotické „vlky“. Na ceste sa predviedli aj nové tanky Type 99B, moderné raketomety a protivzdušné systémy.

Podľa analytikov bola prehliadka nielen oslavou historického víťazstva, ale predovšetkým starostlivo pripravenou ukážkou sily. Čína sa snaží dokázať, že je pripravená chrániť svoje záujmy nielen v regióne, ale aj na globálnej scéne – a to technológiami, disciplínou aj odhodlanými mužmi a ženami v uniforme.

