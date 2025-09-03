FOTO: Šíky armády, z ktorých sa hlava zakrúti, pohľadné vojačky aj jadrové zbrane. Čína ukázala svetu svoju vojenskú silu

Na námestí Tian’anmen pochodovali tisíce vojakov v dokonale synchronizovaných formáciách. Výraznú pozornosť médií pritiahli aj ženy v uniforme, ktoré s hrdosťou kráčali vedľa svojich mužských kolegov. Hoci to pôsobilo ako symbol rovnocenného zastúpenia, v realite ide skôr o reprezentatívny prvok – ženy tvoria v čínskej armáde len približne 5 až 7 percent aktívne slúžiacich. Ich účasť na prehliadke tak má predovšetkým vizuálny a propagandistický efekt, ktorý má podporiť obraz inkluzívnych ozbrojených síl.
Technologickým vrcholom prehliadky bola prvá verejná prezentácia čínskej „jadrovej triády“. Tá je schopná odpaľovať strategické rakety z pevniny, mora aj vzduchu. Defilé doplnili hypersonické rakety, laserové zbrane, podmorské drony či futuristické robotické „vlky“. Na ceste sa predviedli aj nové tanky Type 99B, moderné raketomety a protivzdušné systémy.Čítajte viac Zasiahne čokoľvek na planéte. Čína na prehliadke ukázala novú medzikontinentálnu balistickú raketu
Podľa analytikov bola prehliadka nielen oslavou historického víťazstva, ale predovšetkým starostlivo pripravenou ukážkou sily. Čína sa snaží dokázať, že je pripravená chrániť svoje záujmy nielen v regióne, ale aj na globálnej scéne – a to technológiami, disciplínou aj odhodlanými mužmi a ženami v uniforme.