Hegseth: Útok na loď z Venezuely je Trumpovým odkazom pre drogové kartely

Trump útok amerických síl v južnom Karibiku potvrdil v utorok. K incidentu podľa neho došlo v medzinárodných vodách a zahynulo pri ňom 11 „narkoteroristov“ z kartelu Tren de Aragua.
„Chcete sa pokúsiť o pašovanie drog? Je nový deň. Je iný deň. A tak tých 11 drogových dílerov už nie je medzi nami, čo vysiela veľmi jasný signál, že toto je činnosť, ktorú Spojené štáty na našej pologuli nebudú tolerovať,“ povedal Hegseth pre televíziu Fox News.
Šéf amerického rezortu obrany potvrdil, že útok sledoval naživo, no odmietol poskytnúť podrobnosti o tom, ako bol vykonaný.
„Vedeli sme presne, kto bol na tej lodi. Vedeli sme presne, čo robili, a vedeli sme presne, koho zastupovali, a to bol kartel Tren de Aragua,“ uviedol Hegseth.
USA majú podľa AFP v blízkosti Latinskej Ameriky osem vojnových lodí – sedem v Karibiku a jednu v Tichom oceáne. Krajina len nedávno oznámila plány na posilnenie svojich námorných síl vo vodách pri Venezuele s deklarovaným cieľom bojovať proti hrozbám zo strany latinskoamerických drogových kartelov. AFP pripomína, že kartel Tren de Aragua Washington začiatkom tohto roka označil za teroristickú organizáciu.
Venezuelský prezident Nicolás Maduro trvá na tom, že boj proti pašerákom drog je iba zámienkou a skutočným zámerom je vyvinúť na neho tlak, aby odstúpil.
„To je rozhodnutie na prezidentskej úrovni a my sme pripravení so všetkými prostriedkami, ktoré má americká armáda k dispozícii, “ odpovedal Hegseth na otázku, či je cieľom USA zmeniť režim vo Venezuele.