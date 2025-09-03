Putin pripúšťa prijateľné riešenie vojny na Ukrajine, ak „zvíťazí zdravý rozum“. Zelenského vyzval, nech príde do Moskvy

Putin verí, že je možné dohodnúť sa na prijateľnom riešení vojnového konfliktu na Ukrajine, ak „zvíťazí zdravý rozum“. Podľa agentúry Reuters však Putin súčasne vyhlásil, že Rusko bude pokračovať v bojových operáciách na Ukrajine, ak sa mierová dohoda nedosiahne.
Putin sa opieral o „nastavenie“ súčasnej americkej administratívy pod vedením prezidenta Donalda Trumpa. „Vidíme nielen ich výzvy, ale úprimnú túžbu nájsť toto riešenie. Zdá sa mi, že na konci tunela je určité svetlo. Uvidíme, ako sa situácia vyvinie,“ poznamenal ruský prezident. Súčasne však opäť varoval, že ak sa nepodarí dospieť k dohode, „potom budeme musieť všetky úlohy, ktoré sú pred nami, vyriešiť silou zbraní.“Čítajte viac Putinova letná ofenzíva sa zrútila, mýtus o neporaziteľnom Rusku padá, píše Atlantic Council
Doplnil, že všetky formácie ruských ozbrojených síl zapojené do „špeciálnej vojenskej operácie“ na Ukrajine postupujú vo všetkých smeroch.
Termín špeciálna vojenská operácia (SVO) sa v Rusku používa ako eufemizmus – Rusko týmto slovným obratom zľahčuje vojenský konflikt a vyhýba sa slovu „vojna“, ktorého používanie v tomto kontexte trestá. Termín SVO sa používa sa najmä v ruských oficiálnych vyhláseniach a štátnej propagande, aby konflikt pôsobil menej agresívne a „legitímne“.
„Všetky skupiny ruských ozbrojených síl postupujú. Úspešne. Rôznou rýchlosťou, ale prakticky vo všetkých smeroch,“ povedal ruský prezident na tlačovej konferencii po návšteve Číny.Čítajte viac Cieľ pre ukrajinskú tajnú službu? Rusko a Čína postavia nový plynovod Sila Sibíri 2
Putin doplnil, že ukrajinská armáda sa v tejto situácii snaží „plátať diery“ na fronte presunom svojich jednotiek do najkritickejších oblastí.
Pokiaľ ide o samotné mierové rokovania, Putin avizoval, že Rusko je pripravené zvýšiť úroveň delegácie na rokovaniach s Ukrajinou „na skutočne vysokú politickú úroveň.“ Doplnil súčasne, že je spokojný s prácou Vladimira Medinského ako vedúceho ruskej delegácie na rokovaniach s Ukrajinou.Čítajte viac Trump zopakoval, ako veľmi je sklamaný z Putina. Protiamerickej osi sa nebojí: Máme najsilnejšiu armádu, nikdy by proti nám nepoužili vojsko
Šéf ukrajinskej diplomacie Sybiha v reakcii na Putinove slová na sieti X napísal, že hostiť stretnutie ruského prezidenta so Zelenským ponúklo najmenej sedem krajín vrátane Rakúska, Švajčiarska, Vatikánu či troch arabských štátov. „Toto sú seriózne návrhy a prezident Zelenskyj je v akejkoľvek chvíli pripravený na takúto schôdzku. Putin napriek tomu ďalej plytvá časom všetkých tým, že predkladá vedome neuskutočniteľné návrhy,“ napísal Sybiha. K rokovaniam môže prinútiť Rusko len zvýšený tlak, dodal. Kyjev apeluje na západných spojencov, aby sprísnili protiruské sankcie a prinútili Moskvu k vyjednávaniu o mieri.
Moskva v posledných týždňoch opakuje, že schôdzku Putina so Zelenským bude mať zmysel, keď bude jasný jej program. Ukrajina aj jej západní spojenci to označujú za zdržovaciu taktiku, vďaka ktorej môže Rusko ďalej podnikať údery na ukrajinské mestá, v ktorých zomierajú desiatky civilistov.
Putin sa dnes vyjadril tiež k Trumpovmu utorkovému tvrdeniu, že je Putinom veľmi sklamaný a že Rusko, Čína a KĽDR na schôdzke v Pekingu spriadajú intrigy proti Spojeným štátom. Putin uviedol, že jeho americký náprotivok má zmysel pre humor. Doplnil, že všetci politici, s ktorými v čínskej metropole rokoval, sa pozitívne vyjadrovali o augustovej schôdzke lídrov USA a Ruska na Aljaške a dávali najavo, že podľa nich môže prispieť k ukončeniu vojny na Ukrajine. Trump po tejto schôdzke v polovici augusta hovoril o veľkom pokroku a o tom, že sa Putin zrejme čoskoro stretne so Zelenským.
Putin komentoval tiež utorkový výrok nemeckého kancelára Friedricha Merza, ktorý ho označil za „možno najťažšieho vojnového zločinca našej doby“. Nemecký kancelár sa podľa ruského vládcu snaží zbaviť zodpovednosti, ktorú má Západ za dianie na Ukrajine. Putin povedal, že Západ využíva boje na Ukrajine ako zámienku na prijímanie sankcií voči Rusku. Moskva o svojej invázii do susednej krajiny tvrdí, že bola reakciou na vlastné ohrozenie zo strany krajín NATO. Putin dnes zopakoval jednu zo svojich požiadaviek, že Ukrajina sa nikdy nesmie stať členom aliancie, s čím súhlasia Spojené štáty aj niektorí ďalší členovia NATO.Čítajte viac Trump: Pozdravujem Siho, Kima a Putina, ktorí spoločne konšpirujú proti USA
Zelenskyj dnes rokuje o ďalšej podpore svojej krajiny s predstaviteľmi severoeurópskych a pobaltských krajín v Kodani, na štvrtok je potom v Paríži naplánovaná schôdzka takzvanej koalície ochotných, teda krajín pomáhajúcich Ukrajine. Tie plánujú, že Kyjevu po prípadnom uzavretí mieru s Ruskom poskytnú bezpečnostné záruky, ktoré by sa čo najviac blížili plnému členstvu v NATO.