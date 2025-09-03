Trump: USA sú pripravené navýšiť počet amerických vojakov v Poľsku

Trump reagoval na otázku, či Washington plánuje zachovať vojenskú prítomnosť v Poľsku. „Myslím si, že áno. Viete snáď o niečom, o čom ja neviem? Môžeme tam umiestniť ešte viac vojakov, ak to budú Poliaci chcieť. Oni už dlho požadovali väčšiu vojenskú prítomnosť,“ uviedol americký prezident.
Trump vyhlásil, že USA a Poľsko spája osobitné partnerstvo, ktoré je podľa neho silnejšie než kedykoľvek predtým. Zdôraznil, že to súvisí aj s jeho osobnými vzťahmi s Nawrockim, ktorého otvorene podporil v predvolebnej kampani. „Bolo pre mňa cťou vyjadriť podporu pre Karola a nový poľský líder odvádza fantastickú prácu,“ povedal Trump.