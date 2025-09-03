Pravda Správy Svet Trump: USA sú pripravené navýšiť počet amerických vojakov v Poľsku

Americkí vojaci zostanú v Poľsku a Spojené štáty sú pripravené navýšiť ich počet, ak to Varšava bude chcieť, vyhlásil dnes americký prezident Donald Trump pri návšteve poľskej hlavy štátu Karola Nawrockého v Bielom dome. Informujú o tom agentúry PAP a Reuters.

03.09.2025 18:37 , aktualizované: 18:41
Trump reagoval na otázku, či Washington plánuje zachovať vojenskú prítomnosť v Poľsku. „Myslím si, že áno. Viete snáď o niečom, o čom ja neviem? Môžeme tam umiestniť ešte viac vojakov, ak to budú Poliaci chcieť. Oni už dlho požadovali väčšiu vojenskú prítomnosť,“ uviedol americký prezident.

Trump vyhlásil, že USA a Poľsko spája osobitné partnerstvo, ktoré je podľa neho silnejšie než kedykoľvek predtým. Zdôraznil, že to súvisí aj s jeho osobnými vzťahmi s Nawrockim, ktorého otvorene podporil v predvolebnej kampani. „Bolo pre mňa cťou vyjadriť podporu pre Karola a nový poľský líder odvádza fantastickú prácu,“ povedal Trump.

