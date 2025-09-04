ONLINE: 'Koalícia ochotných' a Zelenskyj budú rokovať o zárukách. Moskva: Zahraniční vojaci na Ukrajine sú neprijateľní

Najdôležitejšie udalosti
- Vojna na Ukrajine trvá 1 289 dní
6:15 Rusko nemá v úmysle rokovať o akomkoľvek prípadnom nasadení zahraničných vojenských jednotiek na Ukrajine. Považuje to za neprijateľné. Povedala to novinárom hovorkyňa ruského ministerstva zahraničia Maria Zacharovová v reakcii na výroky predsedníčky Európskej komisie Ursuly von der Leyenovej o plánoch vyslať európskych vojakov na Ukrajinu.
„Rusko nebude diskutovať o akejkoľvek forme zahraničnej intervencie na Ukrajine, ktorá je zásadne neprijateľná a podkopáva akúkoľvek bezpečnosť,“ uviedla Zacharovová na tlačovej konferencii.
Von der Leyenová v nedeľu denníku Financial Times (FT) povedala, že európske krajiny pracujú na „celkom presných plánoch“ na vyslaní mnohonárodných vojenských jednotiek na Ukrajinu v rámci bezpečnostných záruk po skončení konfliktu. Tieto jednotky budú mať podľa nej podporu Spojených štátov. Nemecký minister obrany výroky von der Leyenovej označil za predčasné.
6:10 Predovšetkým o bezpečnostných zárukách pre Ukrajinu brániacu sa ruskej agresii budú vo štvrtok v Paríži rokovať európski lídri z takzvanej koalície ochotných krajín, ktorej súčasťou je aj Česko. Spojenci Kyjeva budú na pozvanie francúzskeho prezidenta Emmanuela Macrona hovoriť o tom, ako zabezpečiť bezpečnosť Ukrajiny v prípade podpisu mierovej dohody s Ruskom.
Stretnutia sa okrem iného zúčastní ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj či predsedníčka Európskej komisie Ursula von der Leyenová. V Paríži je podľa médií aj splnomocnenec amerického prezidenta Donalda Trumpa Steve Witkoff. Na diaľku z Prahy sa spoločne s českým premiérom Petrom Fialou pripojí tiež generálny tajomník NATO Mark Rutte.
Macron privítal Zelenského v Elyzejskom paláci už v stredu večer a vyhlásil, že Európa je pripravená zaručiť bezpečnosť Ukrajiny od chvíle podpisu mierovej dohody. Obaja politici však zároveň dali najavo pochybnosti, či ruský vodca Vladimir Putin, na ktorého rozkaz pokračujú útoky na ukrajinské mestá, naozaj chce vojnu ukončiť. Macron a ďalší európski lídri hovoria o možnosti vyslania mierových jednotiek, čo však Putin odmieta.
Po dopoludňajšom rokovaní sa má Zelenskyj aj európski lídri telefonicky spojiť s Trumpom, ktorého majú informovať o aktuálnej situácii. Zelenskyj v stredu uviedol, že chce s Trumpom hovoriť aj o ďalších sankciách proti Rusku.