Dostal stopku. Turecko zakázalo koncert francúzskeho speváka kvôli jeho podpore Izraela

Úrad istanbulského guvernéra vo vyhlásení uviedol, že chcel zabrániť akýmkoľvek demonštráciám na okraj koncertu „proti genocíde teroristického štátu Izrael v Gaze a jeho podporovateľom“.
Francúzsky spevák povedal AFP, že v Turecku vystupuje už 60 rokov a je „hlboko prekvapený a zarmútený, že nemôže vidieť svoje publikum, s ktorým vždy zdieľal hodnoty mieru a bratstva“.
Osemdesiatšesťročný Macias, ktorý sa narodil židovskej rodine v Alžírsku, opakovane obhajoval odpoveď Izraela na útok militantného hnutia Hamas zo 7. októbra 2023. „Mojím problémom je, že nemôžem vystáť násilie teroristov,“ povedal v auguste v rozhovore zverejnenom na platforme YouTube. „A ak došlo k násiliu na izraelskej strane, bolo to kvôli Hamasu,“ vyhlásil a tvrdí, že „nemá nič proti Palestínčanom“.
Macias žije vo Francúzsku od roku 1962, kde prispel k popularizácii arabsko-andalúzskej hudby.Čítajte viac Milión ľudí uviaznutých v pasci. Izrael vyhlásil mesto Gaza za bojovú zónu. Vyráža na útok