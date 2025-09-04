Pravda Správy Svet Dostal stopku. Turecko zakázalo koncert francúzskeho speváka kvôli jeho podpore Izraela

Turecké orgány v stredu oznámili, že zakázali koncert francúzskeho speváka Enrica Maciasa naplánovaný na piatok v Istanbule. K tomuto kroku došlo po výzvach na protest proti proizraelským postojom tohto speváka.

Ilustračné foto: Aktivisti držia izraelské vlajky a transparent s nápisom: "Gaza je navždy naša" počas protestu blízko hraníc s Pásmom Gazy, 30. júla 2025
Úrad istanbulského guvernéra vo vyhlásení uviedol, že chcel zabrániť akýmkoľvek demonštráciám na okraj koncertu „proti genocíde teroristického štátu Izrael v Gaze a jeho podporovateľom“.

Francúzsky spevák povedal AFP, že v Turecku vystupuje už 60 rokov a je „hlboko prekvapený a zarmútený, že nemôže vidieť svoje publikum, s ktorým vždy zdieľal hodnoty mieru a bratstva“.

Osemdesiatšesťročný Macias, ktorý sa narodil židovskej rodine v Alžírsku, opakovane obhajoval odpoveď Izraela na útok militantného hnutia Hamas zo 7. októbra 2023. „Mojím problémom je, že nemôžem vystáť násilie teroristov,“ povedal v auguste v rozhovore zverejnenom na platforme YouTube. „A ak došlo k násiliu na izraelskej strane, bolo to kvôli Hamasu,“ vyhlásil a tvrdí, že „nemá nič proti Palestínčanom“.

Macias žije vo Francúzsku od roku 1962, kde prispel k popularizácii arabsko-andalúzskej hudby.

