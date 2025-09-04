Pravda Správy Svet Jeruzalem zachvátili protesty. Ľudia žiadali ukončiť vojnu, polícia použila vodné delo

Jeruzalem zachvátili protesty. Ľudia žiadali ukončiť vojnu, polícia použila vodné delo

Príbuzní izraelských rukojemníkov, ktorých palestínske militantné hnutie Hamas zadržiava v Pásme Gazy, počas demonštrácie pred domom premiéra Benjamina Netanjahua v Jeruzaleme žiadali ukončenie vojny v palestínskej enkláve a dohodu o prepustení rukojemníkov. Podľa spravodajského portálu The Times of Israel polícia zasiahla proti protestujúcim v centre Jeruzalema vodným delom.

04.09.2025 07:34
Israel Palestinians Foto: ,
Protest v Jeruzaleme. Ľudia požadovali ukončenie vojny a prepustenie rukojemníkov zadržiavaných Hamasom, 3. september 2025
debata

Desaťtisíce ľudí sa pridali k zhromaždeniu, ktoré zvolali matky dvoch vojakov držaných vo vojnou zničenom palestínskom území. Počas pokračujúcich protestov Netanjahu obvinil demonštrantov, že „prekročili hranicu“ tým, že blokovali cesty a „denne mi – premiérovi – a mojej rodine hrozili vraždou,“ uviedol vo vyhlásení.

Hamas zverejnil video, ktoré šokovalo Západ. Som v zúfalom stave, nemám ani vodu, hovorí jeden z vychudnutých izraelských rukojemníkov
Video

„Hovoríte a konáte ako fašisti,“ povedal Netanjahu. Okrem toho obvinil políciu, že zlyhala pri zabezpečovaní poriadku, čím umožnila eskaláciu. Anat Angrestová, matka vojaka Matana, ktorého militanti uniesli počas útoku na Izrael zo 7. októbra 2023, odpovedala na Netanjahuove vyhlásenie, pričom uviedla, že mu chce pripomenúť, že „naši blízki nie sú chránení armádou osobných strážcov financovaných zo štátnej pokladnice. Namiesto toho sú obklopení armádou teroristov a nik ich nezachraňuje“.

Vláda podľa Angrestovej zradila svojich vojakov. „Tento týždeň sme pochovali v poradí 900. vojaka. Teraz to pokračuje povolaním záložníkov na ich tretie a štvrté nasadenie do boja v Gaze nad hlavou môjho syna,“ dodala.

Marco Rubio, Gideon Saar Čítajte viac Palestínsky štát nebude, povedal izraelský minister Saar po rokovaní s Rubiom

Matka rukojemníka Nimroda Cohena, Vicky, obvinila vládu, že opustila rukojemníkov a ich rodiny. Naliehala na izraelského predsedu vlády, aby nehovoril, že je na strane rukojemníkov a ich rodín. „Ak by ste skutočne boli, môj syn by bol doma,“ povedala na demonštrácií.

Izrael po takmer 23 mesiacoch vojny v Pásme Gazy rozširuje svoju vojenskú ofenzívu v meste Gaza. Kritici tvrdia, že tento krok ohrozí životy rukojemníkov.

Hodil palicou po drone: Posledné zábery zabitého šéfa Hamasu Sinwára
Video

V stredu ráno sa v uliciach Jeruzalema zhromaždili ľudia, aby vyjadrili svoj nesúhlas s povolaním desiatok tisícov záložníkov, pričom blokovali cesty v meste. TOI informuje, že polícia použila proti demonštrantom vodné delo. Polícia vo svojom vyhlásení označila demonštráciu za „násilné nepokoje“ a dodala, že policajti použili silu na rozohnanie demonštrantov. Orgány nehlásili žiadne zadržania.

Hamas Čítajte viac Hamas po mesiacoch potvrdil smrť svojho vojenského lídra Muhammada Sinwára
Facebook X.com debata chyba Newsletter
Viac na túto tému: #Izrael #protest #Pásmo Gazy #jeruzalem #Benjamin Netanjahu #rukojemníci