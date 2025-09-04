Pravda Správy Svet Panika okolo GPS von der Leyenovej: Európa obviňovala Rusko, no príbeh sa začína rozpadať

Panika okolo GPS von der Leyenovej: Európa obviňovala Rusko, no príbeh sa začína rozpadať

Správy o tom, že lietadlo predsedníčky Európskej komisie Ursuly von der Leyenovej pri pristávaní v Bulharsku stratilo GPS signál v dôsledku ruského rušenia, vyvolali tento týždeň pozornosť v celej Európe. Nové zistenia však pôvodnú verziu začínajú spochybňovať.

Podľa denníka Financial Times, ktorého novinár bol na palube, malo lietadlo počas priblíženia k letisku v Plovdive stratiť prístup k GPS a viac ako hodinu krúžiť nad oblasťou, pričom pilot údajne použil papierové mapy. Brusel aj Sofia označili incident za „očividnú ruskú interferenciu“.

Flightradar24: signál sa nestratil

Služba Flightradar24 však uviedla, že jej dáta žiadnu stratu GPS signálu nepotvrdzujú a lietadlo meškalo len 9 minút. Údaje tiež ukázali, že stroj mal problémy s rušením deň predtým nad pobaltským regiónom, ale nie pri pristávaní v Bulharsku.

Expert Jan-Arwed Richter zo spoločnosti JACDEC dodal, že lietadlo najprv prerušilo priblíženie, preletelo letisko vo výške asi 2 100 metrov a po manévri sa bezpečne usadilo na dráhe 30, píše Politico.

Bulharský premiér Rosen Željazkov následne zjemnil tvrdenia o ruskom zásahu: „Nie je potrebné situáciu vyšetrovať, pretože tieto poruchy nie sú ani hybridnou, ani kybernetickou hrozbou.“ Podľa neho ide o rutinný problém spojený s vojnou na Ukrajine.

Germany Russia Ukraine Tensions Čítajte aj Objavil sa vplyvný Rus, ktorý chce ukončiť vojnu? Putin preto asi vysťahuje z Kremľa dlhoročného kamaráta

Bulharské úrady zistili, že posádka využila záložný systém založený na rádiových signáloch (ILS – Instrument Landing System), takže papierové mapy neboli potrebné. Rovnako hovorkyňa Komisie Paula Pinhová potvrdila, že k rušeniu GPS došlo, no stroj pristál bezpečne.

Európska agentúra pre bezpečnosť letectva (EASA) pripomenula, že rušenie GPS neznačí stratu kontroly nad lietadlom, keďže piloti majú k dispozícii viacero alternatívnych systémov. Hovorkyňa Janet Northcotová zdôraznila: „Nie sme si vedomí žiadnej nehody, ktorá by bola priamo spôsobená rušením GPS.“

Podľa Eurocontrol a EASA prípad stále preverujú bulharské orgány. Súčasne upozorňujú, že od začiatku ruskej invázie zaznamenali dramatický nárast rušenia a spoofingu satelitných signálov. V Poľsku napríklad v januári 2025 zaznamenali 2 732 prípadov rušenia, oproti 1 908 v októbri 2024.

Delegácia ôsmich štátov už v máji varovala, že tieto incidenty sú „systematickou a zámernou akciou Ruska a Bieloruska“ a môžu byť využité ako hybridný útok na kritickú infraštruktúru, pripomína Politico.

Reakcia EÚ: viac satelitov, nové opatrenia

Eurokomisár pre vesmír Andrius Kubilius ohlásil, že EÚ nasadí ďalšie satelity na nízkej obežnej dráhe a posilní schopnosti detekcie rušenia. Komisárka pre digitalizáciu Henna Virkkunen dodala, že EÚ bude skúmať aj pozemné doplnkové systémy.

EASA a Medzinárodná asociácia leteckých dopravcov (IATA) predstavili v júni plán na zmiernenie rizík rušenia GPS, ktorý má zlepšiť ochranu leteckej prevádzky v regióne.

Rumunský vojenský vrtuľník, lietadlo von der Leyenovej Rumunský vojenský vrtuľník parkuje vedľa lietadla s predsedníčkou Európskej komisie Ursulou von der Leyenovou počas jej návštevy leteckej základne Mihail Kogalniceanu neďaleko čiernomorského prístavu Konstanca v Rumunsku v pondelok 1. septembra 2025.
