Google dostal rekordnú pokutu, Francúzi neušetrili ani čínsku firmu

Obe spoločnosti, ktoré majú vo Francúzsku desiatky miliónov používateľov, dostali jedny z najvyšších pokút, aké CNIL kedy uložil – Shein vo výške 150 miliónov eur a Google vo výške 325 miliónov eur. Úrad zistil, že obe firmy nezískali od používateľov slobodný a informovaný súhlas pred uložením reklamných cookies do ich prehliadačov. Rozhodnutie je ešte možné napadnúť odvolaním.
Cookies sú malé súbory ukladané webovými stránkami, ktoré zhromažďujú údaje o online aktivite používateľov a sú kľúčové pre online reklamu a obchodné modely mnohých veľkých platforiem. CNIL v ostatných piatich rokoch sprísnil dohľad nad ich používaním, najmä na stránkach s vysokou návštevnosťou.
Shein, čínska globálna platforma elektronického obchodu, ktorá sa špecializuje na rýchlu módu, vo Francúzsku zhromažďoval „masívne" množstvo údajov z cookies na počítačoch 12 miliónov každomesačných používateľov, pričom nezabezpečil primeraný súhlas ani informácie a neposkytol dostatočné možnosti na odvolanie súhlasu.
Spoločnosť Shein odvtedy aktualizovala svoje systémy, aby boli v súlade s požiadavkami CNIL podľa francúzskych a európskych zákonov, no plánuje sa odvolať proti pokute, ktorú považuje za „úplne neprimeranú“ vzhľadom na povahu obvinení a svoje „aktuálne dodržiavanie legislatívy“.
Google uviedol, že rozhodnutie preskúma a že už splnil predchádzajúce požiadavky CNIL. Google už predtým v súvislosti s cookies dostal od CNIL dve pokuty – 100 miliónov eur v roku 2020 a 150 miliónov eur v roku 2021.
Približne 53 miliónov Francúzov bolo ovplyvnených praktikou Google vkladaním reklamy medzi položky v populárnej emailovej službe Gmail, čo podľa európskeho práva vyžaduje predchádzajúci súhlas používateľov, ktorý však Google nezískal.