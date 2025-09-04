Tragédia v Lisabone má už 17 obetí. Svedkovia: Lanovka nebrzdila, rozpadla sa ako krabica. Ticho prebil až plač dieťaťa

Castrová ďalej informovala, že v lanovke bolo v čase nehody 38 ľudí rôznych národností. Prvou identifikovanou obeťou je pracovník obsluhujúci lanovku André Marques, informovala BBC.
Portugalské úrady dnes začali vyšetrovanie nehody, informovala agentúra Lusa. Portugalská vláda kvôli nešťastiu vyhlásila na dnešný deň štátny smútok. Vlajky Portugalska a EÚ vejú na pol žrde aj pred sídlom Európskej komisie v Bruseli.
Nehoda sa stala v stredu o 18:15 miestneho času (19:15 SELČ). Jeden zo svedkov BBC opísal, že lanovka pred nehodou nebrzdila. Lanovka, ktorá patrí medzi obľúbené turistické atrakcie v portugalskej metropole, vykoľajila a následne havarovala. Maximálna kapacita lanovky je 42 osôb, uviedol portugalský web Público.
„Všetci sme sa rozbehli preč, pretože sme si mysleli, že lanovka narazí do tej druhej nižšie,“ uviedla svedkyňa Teresa d’Avóová stanici SIC, všíma si iDnes. „Namiesto toho ale vletela brutálnou silou do jednej budovy. Rozpadla sa ako kartónová krabica,“ dodala.
na miesto tragédia dorazil ako prvý štyridsaťpäťročný policajt, ktorý bol blízko v rámci pochôdzky. Našiel na mieste trojročné dieťa, jeho otec zahynul, matka je v kritickom stave. Ide o nemeckú rodinu.
Farid Shovro, ktorý pracuje v neďalekom obchode so suvenírmi, bol tiež medzi prvými, kto k nehode dorazil. Uviedol, že nepočul nikoho volať o pomoc. Ticho prelomil až plač dieťaťa.
Namiesto nehody zostáva uzavreté. Policajti sa snažia na mieste zaistiť stopy, ktoré by objasnili príčiny tragédie, informuje BBC.
Spoločnosť Carris, ktorá je zodpovedná za prevádzku lanovky, uistila, že bola vykonaná všetka predpísaná údržba. Pripomenula, že generálna kontrola je vykonávaná každé štyri roky a naposledy sa uskutočnila v roku 2022, zatiaľ čo pravidelná rozsiahlejšia údržba býva raz za dva roky a naposledy bola vykonaná tento rok. Podľa spoločnosti sú tiež pravidelne dodržiavané mesačné, týždenné aj denné kontroly.
Kondolencia z Prahy
Po tragédii český prezident Petr Pavel kondoloval svojmu portugalskému náprotivku Marcelovi Rebelovi de Sousovi. S manželkou Evou prezident vyjadril úprimnú sústrasť. Hrad kondolenciu zverejnil na webe.
„Spolu so svojou manželkou Evou by sme vám a vašim občanom chceli v tejto ťažkej chvíli vyjadriť našu úprimnú sústrasť. Naše myšlienky smerujú k rodinám obetí a ku všetkým, ktorí boli nešťastím zasiahnutí. Zraneným prajeme skoré uzdravenie,“ uviedol prezident, ktorý sa aktuálne zdržiava na dovolenke.
Portugalsko a Česko podľa hlavy štátu spája priateľstvo a blízkosť. „O to viac cítime s vašou krajinou a veríme, že v jednote a solidarite nájdete silu prekonať následky tejto tragédie,“ dodal Pavel. Rebelo de Sousa vo februári navštívil Prahu, rokoval okrem iného práve s českým prezidentom.
„Moje myšlienky sú s rodinami a blízkymi obeťami, ktorým vyjadrujem svoju najúprimnejšiu sústrasť,“ uviedol na sieti X premiér Petr Fiala (ODS). „Úprimnú sústrasť rodinám a blízkym obetí tohto nešťastia. V týchto ťažkých chvíľach sme v myšlienkach s Portugalskom,“ napísal minister zahraničia Jan Lipavský (nestr., kandiduje za Spolu).
Linka lanovky Glória, ktorá začala prevádzku v roku 1885, spája centrum Lisabonu v blízkosti námestia Restauradores so štvrťou Bairro Alto, ktorá je známa rušným nočným životom.