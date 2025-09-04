Zomrel svetoznámy taliansky návrhár Giorgio Armani

Správa o jeho smrti prišla po mesiacoch dohadov o tom, že sa 91-ročný tvorca necítil dobre. V júni na pánskych prehliadkach nových kolekcií sa vôbec prvýkrát po rokoch neobjavil v závere módnej šou, čo vyvolalo dohady o jeho zdravotnom stave. Armani však až takmer do poslednej chvíle tvoril dizajny pre svoju hlavnú líniu Giorgio Armani, podlíniu Emporio Armani a tiež líniu vysokej módy Armani Privé.
Taliansky módny návrhár Giorgio Armani je jednou z najvýznamnejších osobností v histórii módneho priemyslu. Preslávil sa predovšetkým svojím minimalistickým a nadčasovým štýlom, ktorý zmenil pravidlá elegancie.
Jeho revolučný prístup spočíval v tom, že uvoľnil štruktúru klasického saka a vytvoril mäkší, voľnejší a pohodlnejší oblek, ktorý sa stal symbolom moderného manažéra. Armaniho oblečenie sa stalo synonymom pre sofistikovanosť a luxus.
Okrem pánskych oblekov je Giorgio Armani známy aj vďaka svojim večerným šatám, ktoré obľubujú hollywoodske hviezdy. Módna značka Armani sa postupne rozšírila do celého sveta a zahŕňa rôzne línie oblečenia, doplnky, kozmetiku, parfumy, ale aj hotely a reštaurácie. Jeho impérium je dôkazom jeho podnikateľského talentu a neoblomnej vízie, vďaka ktorej sa stal jednou z najbohatších a najuznávanejších osobností v módnom svete.