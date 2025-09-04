Pravda Správy Svet Zomrel svetoznámy taliansky návrhár Giorgio Armani

Zomrel svetoznámy taliansky návrhár Giorgio Armani

Vo veku 91 rokov zomrel svetoznámy taliansky odevný návrhár Giorgio Armani. Oznámila to vo štvrtok jeho módna spoločnosť, píšu agentúry AP, AFP a ANSA.

04.09.2025 15:38 , aktualizované: 15:43
Giorgio Armani Foto: ,
Giorgio Armani na zábere z januára 2016.
debata

Správa o jeho smrti prišla po mesiacoch dohadov o tom, že sa 91-ročný tvorca necítil dobre. V júni na pánskych prehliadkach nových kolekcií sa vôbec prvýkrát po rokoch neobjavil v závere módnej šou, čo vyvolalo dohady o jeho zdravotnom stave. Armani však až takmer do poslednej chvíle tvoril dizajny pre svoju hlavnú líniu Giorgio Armani, podlíniu Emporio Armani a tiež líniu vysokej módy Armani Privé.

Taliansky módny návrhár Giorgio Armani je jednou z najvýznamnejších osobností v histórii módneho priemyslu. Preslávil sa predovšetkým svojím minimalistickým a nadčasovým štýlom, ktorý zmenil pravidlá elegancie.

Krásky v kreáciách Armani Privé. Čítajte viac Jediný muž ovládol Benátky: Všetky hviezdy sa obliekli do Armaniho, bolo to ako prehliadka snov

Jeho revolučný prístup spočíval v tom, že uvoľnil štruktúru klasického saka a vytvoril mäkší, voľnejší a pohodlnejší oblek, ktorý sa stal symbolom moderného manažéra. Armaniho oblečenie sa stalo synonymom pre sofistikovanosť a luxus.

Okrem pánskych oblekov je Giorgio Armani známy aj vďaka svojim večerným šatám, ktoré obľubujú hollywoodske hviezdy. Módna značka Armani sa postupne rozšírila do celého sveta a zahŕňa rôzne línie oblečenia, doplnky, kozmetiku, parfumy, ale aj hotely a reštaurácie. Jeho impérium je dôkazom jeho podnikateľského talentu a neoblomnej vízie, vďaka ktorej sa stal jednou z najbohatších a najuznávanejších osobností v módnom svete.

Facebook X.com debata chyba Newsletter
Viac na túto tému: #úmrtie #Giorgio Armani