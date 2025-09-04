Témou stretnutia Fica so Zelenským bude aj energetická infraštruktúra

„O záveroch rokovania budú predseda vlády SR a prezident Ukrajiny informovať na spoločnej tlačovej konferencii,“ uviedli z ÚV.
Ako podotkli, Fico sa v Užhorode stretne aj s ukrajinskou premiérkou Julijou Svyrydenkovou. Doplnili, že súčasťou delegácie bude tiež podpredsedníčka vlády SR a ministerka hospodárstva SR Denisa Saková (Hlas-SD) a minister zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Juraj Blanár (Smer).
Ficove stretnutie so Zelenským je naplánované po návrate premiéra z Číny, kde sa v utorok bilaterálne stretol s ruským prezidentom Putinom. V stredu sa zúčastnil na slávnostnej vojenskej prehliadke. Stretol sa aj s prezidentom Srbska Aleksandarom Vučičom a vietnamským prezidentom Luongom Cuongom. Vo štvrtok rokoval s čínskym prezidentom Si Ťin-pchingom.