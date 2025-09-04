Po stretnutí Kim - Putin nastúpil špeciálny tím. Zlikvidoval všetky zneužiteľné fyzické stopy severokórejského vodcu

Napriek tomu, že sa vzťahy medzi Kimom a Putinom zdajú byť priateľské, záznamy vyhotovené v stredu v Pekingu ukazujú, že severokórejský režim nehodlá nič ponechať náhode a je odhodlaný nenechať nikde žiadne stopy, z ktorých by bolo možné získať informácie o Kimovom zdraví.Čítajte viac Kim Čong-un sa stretol s rodinami vojakov KĽDR, ktorí padli v boji za Rusko
Kremeľský reportér Alexander Junašev zverejnil na sociálnej sieti Telegram video, na ktorom sú dvaja členovia Kimovho tímu starostlivo upratujúci miestnosť v čínskom hlavnom meste, kde sa odohralo viac ako dvojhodinové stretnutie severokórejského vodcu s jeho ruským náprotivkom. Kimovi upratovači obtreli operadlo i područky kresla, rovnako tak stolík vedľa neho. Odniesli tiež pohárik, z ktorého Kim pil.
„Po skončení rokovania zamestnanci sprevádzajúci hlavu KĽDR starostlivo zničili všetky stopy po Kimovej prítomnosti,“ napísal reportér.
Rovnako ako pri predchádzajúcich zahraničných cestách si Kim zbalil vlastnú toaletu do svojho zeleného obrneného vlaku, ktorým cestoval do Pekingu, aby skryl stopy svojho zdravotného stavu, uviedol japonský denník Nikkei s odvolaním sa na juhokórejské a japonské spravodajské služby.
Takéto opatrenia sú štandardným protokolom už od čias Kimovho predchodcu, jeho otca Kim Čong-ila, uviedol Michael Madden, expert na severokórejské vedenie zo Stimsonovho centra so sídlom v USA.Čítajte viac "Bratská povinnosť". Putin ďakuje Kimovi za krv severokórejských vojakov. KĽDR sľubuje ešte viac
„Špeciálna toaleta a nevyhnutné vrecia na odpadky, odpad a cigaretové nedopalky slúžia na to, aby zahraničná spravodajská služba, aj tá priateľská, nezískala vzorku a nemohla ho otestovať,“ povedal Madden. „To by mohlo poskytnúť informácie o Kimovom zdravotnom stave,“ dodal.
V roku 2019, po summite v Hanoji s americkým prezidentom Donaldom Trumpom, boli Kimovi strážcovia videní, ako blokujú celé poschodie v hoteli, kde bol severokórejský vodca ubytovaný. Niekoľko hodín upratovali jeho hotelovú izbu a odniesli z nej okrem iného aj matrace z postele.
Kimov tím bol tiež videný, ako starostlivo čistí predmety, kým ich Kim použije. Počas stretnutia severokórejského vodcu s vtedajším juhokórejským prezidentom Mun Če-inom v roku 2018 severokórejskí strážcovia postriekali stoličku a stôl dezinfekčným prostriedkom a otreli ich, kým sa Kim posadil.
Než sa v roku 2023 zúčastnil na summite s Putinom, utrel Kimov bezpečnostný tím jeho stoličku dezinfekčným prostriedkom a dôkladne skontroloval, či je stolička bezpečná. Jeden z členov tímu dokonca použil detektor kovov, aby stoličku preveril, dodal Reuters.