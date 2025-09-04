Pravda Správy Svet Afganistan zasiahlo tretie silné zemetrasenie, tentokrát s magnitúdou 6,2

Zemetrasenie s magnitúdou 6,2 Richterovej stupnice vo štvrtok zasiahlo juhovýchod Afganistanu, uvádza Nemecké výskumné centrum pre geovedy (GFZ). Východ krajiny za uplynulý týždeň postihli už najmenej dve ďalšie silné zemetrasenia.

04.09.2025 20:54
Zemetrasenie udrelo v hĺbke približne desať kilometrov. Rozsah škôd bezprostredne nebol známy. Predchádzajúce otrasy na východe Afganistanu si tento týždeň vyžiadali viac ako 2200 životov a vyše 3600 ľudom spôsobili zranenia.

Prvé zo série zemetrasení udrelo v nedeľu neskoro v noci 27 kilometrov severovýchodne od mesta Džalálábád v provincii Nangarhár. Silno zasiahnutá bola aj susedná provincia Kúnar. Ide o jednu z najsmrteľnejších prírodných katastrof v Afganistane za posledné roky. Druhé zemetrasenie neďaleko epicentra toho prvého v utorok dosiahlo silu 5,2 Richterovej stupnice.

Afganistan často postihujú zemetrasenia a to najmä v okolí pohoria Hindúkuš, kde sa stretáva eurázijská a indická tektonická doska.

